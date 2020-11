Klopp vernietigend: ‘Blessure Van Dijk door rare beslissing één persoon’

Jürgen Klopp moet met Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joël Matip drie centrumverdedigers voor langere tijd missen. Met name het wegvallen van Van Dijk zit de Duitse manager van Liverpool flink dwars. In een uitgebreid interview met de Daily Mail velt Klopp een duidelijk oordeel over Jordan Pickford, die in de derby tussen Everton en Liverpool (2-2) een grove charge uitvoerde op de Oranje-international.

Volgens Klopp heeft de zware kwetsuur van Van Dijk niets te maken met de intensiteit die een lang seizoen in de Premier League met zich meebrengt. "Het kwam door een hele rare beslissing die één persoon (Pickford, red.) maakte", zo benadrukt de keuzeheer van de regerend kampioen van Engeland. "En dat maakt het allemaal erg moeilijk om mee om te gaan." Korte tijd later werd Klopp wederom geconfronteerd met zeer slecht nieuws uit de ziekenboeg. Gomez liep een zware kruisbandblessure op tijdens een training van het Engelse elftal.

In Engeland spreekt men SCHANDE van deze charge op Virgil van Dijk! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

"Bij Gomez had het zeker wél met de intensiteit van dit seizoen te maken", vervolgt de teleurgestelde Klopp, die het nieuws over de verdediger nauwelijks kon bevatten. "Mijn Engels is niet goed genoeg om precies uit te leggen wat er toen door mijn hoofd ging. De dokter vertelde het mij en iedereen wist gelijk dat het een serieuze blessure was. Twijfels waren er niet en de hoop dat het zou meevallen was snel verdwenen." Klopp weet dat hij niet te lang kan blijven hangen in teleurstelling. "Blessures horen erbij voor spelers en managers, al baart de manier waarop ze ontstaan ons wel zorgen."

Klopp voelt zich ondanks de blessuregolf nog steeds op zijn plaats bij Liverpool, dat de manager in oktober 2015 aanstelde. Hij wil zijn rol in het succes van de club echter ook weer niet overschatten. "Hoe kan ik Jordan Henderson, James Milner, Van Dijk, Sadio Mané en Roberto Firmino, allemaal mijn jongens, betere mensen maken? Simpel, dat kan ik niet", geeft Klopp antwoord op zijn eigen vraag. "Ik laat ze goede mensen zijn en pak ze keihard aan als ze de kantjes eraf lopen."