Wijnaldum gaat door ongekende opmars topmiddenvelders uit Oranje voorbij

Georginio Wijnaldum is bezig aan een enorm doelpuntrijke reeks in Oranje. De dertigjarige middenvelder maakte in zijn laatste dertien interlands tien doelpunten en is hard op weg om de meest scorende international uit de middenlinie te worden. Wijnaldum heeft wat dat betreft al een voorsprong genomen op Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart, zo becijfert het Algemeen Dagblad.

Wijnaldum is bij Oranje de laatste twee jaar getransformeerd in een veelscorende aanvallende middenvelder. De speler van Liverpool had tot zijn 50ste interland pas 9 treffers gemaakt, maar staat na 70 wedstrijden op 21 doelpunten en is nu al de op twee na meest scorende middenvelder ooit in Oranje. Sneijder is met 31 goals topscorer, maar de oud-Ajacied had daar wel 132 interlands de tijd voor. Van der Vaart is in 109 duels tot 25 treffers gekomen voor het Nederlands elftal. Na 70 wedstrijden stond Sneijder in Oranje op 19 doelpunten, terwijl Van der Vaart er op dat punt 15 had gemaakt.

Een graphic van de ontwikkeling van de meest scorende middenvelders uit Oranje. Bron: Algemeen Dagblad

Het omslagpunt voor Wijnaldum kwam in september 2018, toen Frenkie de Jong debuteerde in Oranje. Bondscoach Ronald Koeman haalde het controlerende blok van Kevin Strootman en Wijnaldum uit elkaar, waardoor laatstgenoemde in een aanvallendere rol kwam te spelen. "Frenkie is nu de eerste schakel in de opbouw", zei Wijnaldum daar eerder over. Nederland won de debuutwedstrijd van De Jong zeer verrassend met 2-0 van Frankrijk. "Hij maakt het voor het team en voor mij makkelijker. Ik kan verder naar voren spelen en diepgaan zonder bal. Daar liggen mijn kwaliteiten toch het meest."

Na afloop van de wedstrijd tegen Polen (2-1 winst), waarin Wijnaldum zijn 21ste treffer maakte, werd de middenvelder gevraagd naar zijn doelpuntrijke opmars. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat als ik op een positie sta, waarin ik in de zestien kan komen, en mee kan doen in de aanval, dat ik wel goals kan maken", aldus Wijnaldum op de persconferentie. "Ik ben niet echt een natuurlijke afmaker, maar ik ben wel een speler die kansen gaat krijgen in de wedstrijd. Dat wist ik wel van mezelf, dus ik heb altijd vertrouwen gehad dat ik goals kan maken. Ik hoop er nog meer te maken."

Op de topscorerslijst aller tijden neemt Wijnaldum met 21 gemaakte doelpunten nu de 16de plek in, gezamenlijk met Memphis Depay, die daar slechts 59 interlands voor nodig had. De veelscorende internationals kunnen de komende jaren nog verder stijgen, want Dirk Kuyt (24), Marco van Basten (24) en Kick Smit (26) en Beb Backhuys (28) staan in de buurt. De 26-jarige Depay kan gezien zijn leeftijd waarschijnlijk nog een stuk verder stijgen, al heeft hij nog een grote achterstand op recordtopscorer Robin van Persie, die tot 50 doelpunten kwam in 102 caps.

De topscorers aller tijden in Oranje

SPELER CAPS GOALS 1. Robin van Persie 102 50 2. Klaas-Jan Huntelaar 76 42 3. Patrick Kluivert 79 40 4. Dennis Bergkamp 79 37 5. Arjen Robben 96 37 6. Faas Wilkes 38 35 7. Ruud van Nistelrooy 70 35 8. Abe Lenstra 47 33 9. Johan Cruijff 48 33 10. Wesley Sneijder 134 31 11. Beb Bakhuys 23 28 12. Kick Smit 29 26 13. Rafael van der Vaart 109 25 14. Marco van Basten 58 24 15. Dirk Kuijt 104 24 16. Memphis Depay 59 21 16. Georginio Wijnaldum 70 21 18. Leen Vente 21 19 19. Mannes Francken 22 17 19. Tonny van der Linden 24 17 19. John Bosman 30 17 19. Wim Tap 33 17 19. Johan Neeskens 49 17 19. Ruud Gullit 66 17 19. Marc Overmars 86 17 26. Jan Thomée 16 16