‘Beenhakker was het er totaal niet mee eens, maar ik was al weg bij Ajax’

Boy Waterman doorliep de jeugdopleiding van Ajax, al bleef een definitieve doorbraak bij de Amsterdamse club destijds uit. De 36-jarige doelman, thans in dienst van het Griekse OFI Kreta, blikt in een uitgebreid interview op de website van Ajax terug op zijn tussentijdse vertrek bij Ajax in de zomer van 2001. Waterman had graag gezien dat de zaken bijna twintig jaar geleden anders waren gelopen.

"Als je op jonge leeftijd bij Ajax binnenkomt is het natuurlijk je droom om Ajax 1 te halen. Maar ja, het ging gewoon zo", verzucht de inmiddels 36-jarige doelman, die alweer enige jaren in het buitenland actief is. "Ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment een contract bij sc Heerenveen kreeg aangeboden en daarmee aanklopte bij het toenmalig hoofd van de jeugdopleiding. Ik wilde natuurlijk kijken wat de plannen waren bij Ajax." Een duidelijke boodschap volgde al snel. "Hij vertelde mij dat ik weg mocht, als Heerenveen een vergoeding wilde betalen."

"Toen heb ik mijn conclusies getrokken en bij Heerenveen getekend", vervolgt Waterman zijn terublik op de Amsterdamse jaren van zijn actieve loopbaan. "Op het moment dat ik bij Leo Beenhakker, die toen technisch directeur was, met dit verhaal aankwam was hij het er totaal niet mee eens. Maar goed, ik was al weg." Waterman speelde tot 2007 in Heerenveen, waarna een transfer volgde richting AZ. Hij speelde in Nederland ook nog voor ADO Den Haag, De Graafschap en PSV.

"Kijk, ik was natuurlijk het liefst gebleven. Het is gewoon zo gelopen. Het doet zeker niet af aan hoe ik terugkijk op mijn tijd bij Ajax. Ik heb daar zo’n leuke tijd gehad. Ik denk dat dat de leukste tijd uit mijn carrière is geweest", aldus Waterman, die met Jong Oranje kampioen werd in 2006 én 2007. De routinier kwam uiteindelijk tot dertien jeugdinterlands. Hij heeft in het verleden weleens deel uitgemaakt van de selectie van Oranje, al zat speeltijd er nooit in.