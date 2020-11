Kritische vraag van FOX Sports valt slecht: ‘Jij bent toch geen dokter?’

Mike Snoei verscheen na de nederlaag van zijn team De Graafschap tegen SC Cambuur (0-2) zichtbaar geïrriteerd voor de camera's van FOX Sports. Het boterde duidelijk niet tussen verslaggever Vincent Schildkamp en de trainer van De Graafschap, zeker niet toen de interviewer volgens Snoei op de stoel van clubarts Walter Reichert ging zitten.

Schildkamp wilde het met Snoei hebben over de harde botsing tussen Roland Baas van De Graafschap en tegenstander Ted van de Pavert. De twee spelers kwamen met de hoofden tegen elkaar, maar speelden de wedstrijd uit. "Ik zie het beeld natuurlijk als commentator uit verschillende hoeken", leidt Schildkamp zijn vraag in. "Ik vond het eerlijk gezegd niet verantwoord om Baas weer het veld in te sturen. Heeft jullie dokter naar de beelden gekeken, of heeft hij gewoon zo de beslissing genomen?"

Mike Snoei in gesprek met Vincent Schildkamp.

Snoei stelt de vraag duidelijk niet op prijs. "Jij bent toch geen dokter?", aldus de oefenmeester. "Onze dokter is een heel kundige man, laat het aan hem over. Of de dokter de beelden heeft bekeken? Nee, die man heeft gewoon in het veld een diagnose gesteld. Hele kundige man, al dertig jaar lang. Of het verantwoord was? Dat vond de dokter van wel."

Ook eerder in het gesprek is er al irritatie bij Snoei, als Schildkamp zegt: "Ik proef een beetje dat je best wel tevreden bent. Hebben wij ons als neutrale toeschouwer dan te veel voorgesteld van deze wedstrijd?" Snoei reageert daarop met: "Hoe kan ik nou tevreden zijn, we hebben toch verloren met 0-2? Daar gaat het toch om, om het resultaat." Daarna laat Snoei zichtbaar geïrriteerd een stilte vallen, om te vervolgen met: "We moeten die goal maken, zeker vlak na rust hebben we genoeg mogelijkheden gehad. Cambuur ging de ballen wegtrappen, kwam niet meer aan voetballen toe. Dan moet je die goal maken."