‘Je kunt hem zó bij Oranje nemen, hij is zó ontzettend slim en goed’

Riechedly Bazoer is dit seizoen één van de revelaties in de Eredivisie en mede door de goede vorm van de middenvelder is Vitesse momenteel gedeeld koploper. Doelman Remko Pasveer denkt dat bondscoach Frank de Boer er verstandig aan doet om de voormalig Ajacied scherp in de gaten te houden in de aanloop naar het EK. Bazoer droeg in 2016 voor het laatst het shirt van het Nederlands elftal.

"Deze Bazoer kun je zó bij Oranje nemen. Honderd procent", stelt Pasveer zonder omhalen in een uitgebreid interview met Voetbal International over zijn ploeggenoot. "Hij staat met een lach op het veld, denkt in het teambelang, is fitter dan ooit en zó ontzettend slim en goed. Qua positie, qua duels. De meeste mensen zien wat hij aan de bal doet, maar let ook eens op waar hij loopt. Wat hij dit seizoen laat zien, is net zoals Oussama Tannane van hoog niveau. Die twee zijn niet onmisbaar, maar zij brengen echt zoveel extra’s, waardoor je gaat domineren, waardoor je gemakkelijk gaat scoren." Vitesse scoorde tot dusver zeventien keer in acht Eredivisie-duels.

Tannane en Bazoer hebben als nadeel dat ze nog weleens tegen gele en rode kaarten aanlopen. Volgens Pasveer moet dat aspect echter ook weer niet overdreven worden. "Ik vind het jammer dat mensen schrijven over hun zogenaamde mindere kanten. Iedereen heeft wel iets. Ik kijk net als de trainer liever naar die 99 dingen die wél goed gaan", blijft de sluitpost positief over de middenvelders van Vitesse. "Als club hebben we laten zien dat ze zich op hun gemak kunnen voelen en respect krijgen. Ze hebben een scherp randje, nou en? Het is heerlijk om met ze te spelen, ook zij zijn nu veel meer bezig met het team, dat is ons grote succes: dat we een team zijn."

Pasveer vindt dat Vitesse in korte tijd behoorlijk gegroeid is, met name op mentaal vlak. De routinier in Arnhemse dienst komt direct met een voorbeeld op de proppen. "Een goede mix, waarbij deze jongens het verschil maken en de rest meenemen, is nu juist geweldig en die mix hebben we. Als Bazoer er onterecht uit moet tegen Emmen (rode kaart voor een overtreding op Sergio Peña, red.), loopt hij rustig weg en knokken wij daarna ook extra voor hem ", zo besluit Pasveer zijn analyse over de zesvoudig international van Oranje.