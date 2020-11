Collega-analist die werd aangepakt door V/d Gijp: ‘Ik kijk niet meer naar VI'

Arnold Bruggink kijkt niet meer naar de talkshow Veronica Inside, zo onthult de analist in gesprek met Wilfred Genee in het gelijknamige radioprogramma. Bruggink kreeg in het verleden vaak kritiek van met name René van der Gijp, die hem steevast 'professor Bruggink' noemt in het praatprogramma.

Met Genee heeft Bruggink nog altijd goed contact. Eerstgenoemde stelt de oud-voetballer de vraag of hij goed kan omgaan met de kritiek in VI. "Ik doe dat door niet meer te kijken, Wilfred", zegt Bruggink op Radio Veronica. "Dan trek ik het me zeker niet aan. Volgens mij heeft Johan Derksen zelf altijd gezegd: 'Als je op tv komt, dan heeft iedereen altijd een mening over je.' Dat is in dit geval ook zo. Dus dat hoort er dan bij. Dan is het oké, en kan ik er ook mee omgaan, op die manier wel. Ze hebben toch altijd wel een mening, of dat nou over jou is of mij, dat maakt niet zoveel uit. Zo werkt het nou eenmaal."

Bruggink wordt verder gevraagd vooruit te blikken op de wedstrijd tussen FC Twente en PSV van komende zondag. De oud-aanvaller speelde 120 wedstrijden voor Twente en 202 voor de Eindhovenaren, waardoor het kiezen van een favoriete club hem zwaar valt. "Ik woon in Enschede, ik moet eerlijk zeggen dat het wel heel erg lekker is dat nu rustig is bij FC Twente, want dat is ook wel een tijdje anders geweest", doelt hij op de goede resultaten dit seizoen. "Bij PSV heb ik wel de meeste mensen met wie ik buiten het elftal nog contact heb, en ook dat het vrienden van me zijn. Dus ik hoop altijd dat het goed gaat. Dus het blijft altijd een beetje dubbel voor mij. Maar ik denk dat PSV hem wint, omdat zij iedereen weer aan boord hebben."

"En bij Twente heeft corona toegeslagen", doelt Bruggink op de besmetting van Queensy Menig. Omdat de aanvaller met Godfried Roemeratoe in contact is geweest, zit laatstgenoemde eveneens in quarantaine. "Waarom het dit seizoen beter gaat? Omdat er eindelijk weer rust terug is in de club, dat is wel belangrijk. En wat ook wel een beetje bij Twente past: normaal doen. Dat is wel een tijdje anders geweest. Na vorig jaar met Gonzalo García García (trainer, red.) en Ted van Leeuwen (technisch directeur, red.) is het nu met Jan Streuer als technische man en Ron Jans als trainer oké. Laat ik het zo zeggen: dat past beter bij de regio."