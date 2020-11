Interlandperiode smaakt naar meer: ‘Ik wil in Oranje keepen en naar de top’

Joël Drommel werd door bondscoach Frank de Boer opgeroepen als vervanger van de gebleseerde Justin Bijlow. De doelman van FC Twente gaf zijn ogen goed de kost rondom de interlands van Oranje met Spanje (1-1), Bosnië en Herzegovina (3-1) en Polen (1-2). Drommel wil na de interlandperiode nog maar één ding: uitgroeien tot eerste keus bij het Nederlands elftal.

Drommel wacht nog op zijn eerste speelminuten in Oranje, al is dat voor de sluitpost van FC Twente geen punt van zorg. "Stap voor stap", benadrukt de 24-jarige keeper in een onderhoud met TC Tubantia. "Deze ervaring heeft me in elk geval gesterkt in de gedachte dat ik op den duur in het Nederlands elftal wil keepen en naar de top wil. Ik weet nu wat er wordt gevraagd op het hoogste niveau." Drommel ondervond tijdens het trainingskamp van Oranje concurrentie van Tim Krul en Marco Bizot. Eerste keus Jasper Cillessen ontbrak wegens blessureleed.

Bij Oranje kwam Drommel opeens in een heel andere wereld terecht. "Ik kreeg bij het afwerken heel wat meer ballen om de oren dan bij FC Twente", verwijst hij met een kwinkslag naar de trainingen van de selectie van De Boer. "Dit is een ander niveau dan ik gewend ben. Maar dat is ook logisch, toch? We hebben het hier over de top van Nederland, en in sommige gevallen zelfs over de top van Europa." Dromme viel desondanks niet uit de toon. "Bij de rondo’s had ik echt geen abonnement op het ‘in in het midden staan hoor’. Het meevoetballen ging heel aardig."

Drommel heeft veel opgestoken van de gesprekken met concurrent en collega Krul, die acht jaar ouder is. "Die gesprekken met Tim waren echt mooie momenten. Hij vertelde dat hij veel van zichzelf in mij herkende als jonge keeper: dat springen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Dat jeugdige enthousiasme zeg maar", aldus de Twente-keeper, die de focus weer volledig op zijn club heeft liggen. "Zondag PSV-thuis, hoe mooi wil je het hebben? Denzel (Dumfries, red.) dolde er deze week al over. Hij is ervan overtuigd dat ze gaan winnen. Ik spreek hem zondag wel, haha", zo besluit Drommel.