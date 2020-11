Ajax slaat slag met aantrekken recordinternational Oranje Leeuwinnen

Sherida Spitse keert per direct terug in de Eredivisie Vrouwen. Ajax meldt vrijdagochtend namelijk dat de recordinternational van de Oranje Leeuwinnen, met 180 caps achter haar naam, een contract tot medio 2022 heeft ondertekend in Amsterdam. De dertigjarige Spitse begint officieel op 1 januari aan haar avontuur bij de Ajax Vrouwen.

Spitse was sinds 2018 verbonden aan het Noorse Valerenga. "De reden om voor Ajax te kiezen, was omdat we niet meer honderd procent gelukkig waren in het buitenland", reageert de vice-aanvoerder van de Oranje Leeuwinnen op de website van haar nieuwe werkgever. "Vervolgens kwam deze optie voorbij. Ik ben zelf altijd fan van Ajax geweest. Om dan nu zelf het shirt te gaan dragen, is hartstikke mooi." Spitse kwam eerder in Nederland uit voor sc Heerenveen en FC Twente.

"Ik ken bijna geen speelster die zo’n goede trap heeft. Het rendement van Sherida is zó hoog. Dan mag je van geluk spreken als je zo’n speelster straks in je team hebt", jubelt Daphne Koster, manager van de Ajax Vrouwen. "Langzamerhand begint het team steeds meer vorm te krijgen. De komst van Stefanie van der Gragt afgelopen zomer gaf al een enorme boost. Als je het hebt over echt karakters in je elftal, dan horen Stefanie en Sherida wel in dat rijtje thuis."

Met Spitse keert wederom een grote naam terug in de Eredivisie Vrouwen. Naast de eerder genoemde Van der Gragt kozen Oranje-aanvoerder Sari van Veenendaal en Mandy van den Berg (PSV) en Kika van Es (FC Twente) afgelopen zomer voor een vervolg van hun loopbaan in eigen land. Spitse, die in Noorwegen ook voor LSK Kvinner FK speelde, veroverde met de Oranje Leeuwinnen de Europese titel in 2017. Vorig jaar zomer werd in de WK-finale met 0-2 verloren van de Verenigde Staten.