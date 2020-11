Doelwit van Johan Derksen laat zich niet gek maken: ‘Het was een incident’

Arjan Swinkels beleefde een kleine maand geleden niet zijn finest hour in zijn bestaan als profvoetballer. De verdediger van VVV-Venlo ging op 24 oktober de geschiedenis als een van de spelers die de grootste nederlaag ooit in de Eredivisie leed: Ajax vertrok met een 0-13 overwinning uit De Koel. Twee dagen later kreeg Swinkels nog een persoonlijke oorwassing door Johan Derksen bij het televisieprogramma Veronica Inside.

“Ongelooflijk dat die jongen in de Eredivisie voetbalt”, zei Derksen hoofdschuddend. De vorige maand 36 jaar geworden verdediger kan erom lachen. “Ik hou het toch al behoorlijk lang vol op dit niveau”, wijst de verdediger vrijdag in gesprek met het Brabants Dagblad op zijn achttien jaar als profvoetballer. “Ach, in die praatprogramma’s zijn ze vaak van de overdrijving hè. Anders halen ze geen hoge kijkcijfers.”

Voor Swinkels was de 0-13 nederlaag een dieptepunt in zijn lange loopbaan. “Maar het was in mijn ogen echt een incident. Een paar dagen later wonnen we voor de beker van FC Den Bosch, daarna verloren we nipt bij FC Groningen en pakten we verdiend drie punten tegen Heracles. Door die offday tegen Ajax is ons doelsaldo wel om zeep, that’s all. Moeten we maar zorgen dat het daar niet op aankomt straks.”

“En ja, ik zag er een keer niet lekker uit toen ik struikelde en er daardoor een tegendoelpunt viel tegen Ajax”, erkent Swinkels. “Daar mag ook best wat van gezegd worden op t.v. Als ze maar niet gaan zoeken, zoals René van der Gijp een tijd bij Stanislav Manolev deed. Hoe goed die jongen ook speelde, altijd lieten ze een slechte pass van hem zien om hem daar dan belachelijk om te maken. Dan maak je zo’n jongen doelbewust kapot. Zelfs het PSV-publiek begon te fluiten bij een slechte pass van Manolev…”

Aan stoppen denkt Swinkels voorlopig nog niet. “Ik wil mijn voetbalpensioen zo lang mogelijk uitstellen. Ik ben 36 en merkte wel dat ik best lang nodig had om weer goed op gang te komen nadat we vier maanden niet getraind hadden vanwege corona.” De ex-speler van onder meer Willem II, Roda JC Kerkrade en KV Mechelen omschrijft zich als 'een diesel die weer op gang moest komen'. "Maar ik ben inmiddels weer helemaal in mijn ritme en kom langzaam maar zeker weer helemaal op het niveau dat ik van mezelf verwacht. Zo lang ik voor mijn gevoel nog wat toevoeg aan de ploeg, wil ik doorgaan.”