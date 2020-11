‘Vitesse heeft een dik voordeel, het is ook een outsider voor de titel'

Mario Been acht het niet uitgesloten dat Vitesse tot het einde van het seizoen meedoet om de landstitel in de Eredivisie. De analist vindt dat de mede-koploper, net als Ajax met 21 punten uit 8 wedstrijden, een zeer uitgebalanceerde selectie heeft. Been verwacht desondanks dat Ajax de jaargang 2020/21 afsluit als kampioen van Nederland.

Dat Vitesse momenteel de koppositie deelt met Ajax is volgens Been helemaal niet zo vreemd. "Zij hebben de zaken alleraardigst voor elkaar, met Riechedly Bazoer als extra voetballer in de verdediging, Loïs Openda, Armando Broja en Oussama Tannane als gevaarlijke aanvallers en Maximilian Wittek, die ik een heerlijke back vind", zo analyseert hij op verzoek van het Algemeen Dagblad. "En Vitesse heeft het voordeel dat het van wedstrijd tot wedstrijd kan leven en daardoor minder snel met blessures te maken zal krijgen."

Been voorziet in dat kader problemen voor AZ, dat in tegenstelling tot Vitesse wél actief is op het Europese podium. De formatie van trainer Arne Slot speelt sowieso zes duels in de groepsfase van de Europa League. "AZ is al het hele seizoen Europees actief en levert daarnaast veel internationals aan het grote en kleine Oranje af. Dat gaat tijdens dit propvolle seizoen toch ten koste van de fit- en frisheid", aldus de voormalig coach van onder meer Feyenoord, waar al de nodige blessuregevallen zijn geconstateerd. "Spelers van topclubs hebben überhaupt geen rust. Ik las dat in Engeland al vijftig procent meer spierblessures zijn geconstateerd. Bij Feyenoord valt Haps nu weer weg. Wat dat betreft heeft Vitesse een dik voordeel. Ik zie ze ook als outsider voor de landstitel."

Remko Pasveer weet dat Vitesse een flitsende seizoensstart kent, maar over een eventuele titelstrijd praten vindt hij desondanks niet nodig. "Ajax is natuurlijk met die enorme selectie en al die kwaliteit normaal gesproken de beste. Alleen al qua budget zo ver weg", concludeert de doelman in een interview met Voetbal International. "Maar op het veld waren we niet minder. Daar gaat het uiteindelijk om." Pasveer verwijst naar de 2-1 nederlaag tegen Ajax in september, de enige verliesbeurt tot dusver. "En vergis je niet, Feyenoord staat er ook goed voor. Het is minder sprankelend, maar heel degelijk en het levert punten op. Ze staan er maar drie achter. Dat doen ze goed. Ik vind ook AZ geweldig spelen, maar die hebben al veel ingeleverd tegen de kleintjes. Dat zullen ze ergens terug moeten halen. Voorlopig is Europees voetbal halen ons doel", benadrukt de sluitpost.