Wéér flinke tegenvaller voor Feyenoord voor de rest van 2020

Leroy Fer komt dit kalenderjaar naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie voor Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad vrijdag. De middenvelder viel medio oktober, halverwege de tweede helft tegen Sparta Rotterdam (1-1), uit met een hamstringblessure en de verwachting was dat hij vier tot zes weken aan de kant zou staan. De prognose over de rentree van Fer is inmiddels bijgesteld.

Fer heeft inmiddels van de medische staf van Feyenoord te horen gekregen dat zijn rentree naar alle waarschijnlijkheid pas in 2021 zal plaatsvinden. De middenvelder vormde tot zijn blessure een middenrif met Jens Toornstra en João Teixeira, maar sinds zijn blessure zag Dick Advocaat zich genoodzaakt om een andere invulling aan het elftal te geven.

Advocaat heeft momenteel de nodige hoofdbrekens omdat recent Justin Bijlow (voet) en Ridgeciano Haps (ziek) al afhaakten. Daar komt de naam van Fer bij. Eerder werd er ook een dikke streep gezet door de inzetbaarheid van Robert Bozenik (enkel), Sven van Beek (voet) en de nog altijd herstellende Luis Sinisterra (knie).

Het Algemeen Dagblad wijst erop dat Christian Conteh sinds zijn komst naar De Kuip ‘eigenlijk alleen nog maar ziek, zwak of misselijk is geweest’. Tyrell Malacia bleef de voorbije dagen aan de kant tijdens groepstrainingen wegens knieklachten. Advocaat hoopt dat Bart Nieuwkoop en João Teixeira dit keer wel bestand zijn tegen het drukke wedstrijdschema van Feyenoord, dat tot Kerst liefst negen wedstrijden speelt.

Orkun Kökçü keerde met een blessure eerder terug van de interlands met Turkije, al traint de middenvelder inmiddels wel weer mee met de selectie. Nicolai Jörgensen is inmiddels fit bevonden, maar het Algemeen Dagblad betwijfelt of de blessuregevoelige aanvaller in staat zal zijn om negen wedstrijden in iets meer dan een maand tijd te kunnen spelen. Feyenoord, dat zondag bij Fortuna Sittard speelt, hoopt tot slot dat het net als de voorbije zeven weken gevrijwaard blijft van het coronavirus.