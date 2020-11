De Telegraaf: dit is het geheim van ‘supermens’ Georginio Wijnaldum

Het Nederlands elftal heeft de afgelopen jaren geen enkele voetballer gehad die zo sterk en fit was als Georginio Wijnaldum. De Telegraaf omschrijft de dertigjarige middenvelder van Liverpool en de captain van Oranje als ‘een supermens’ en wijst erop dat hij de laatste jaren wel meer dan zestig duels per seizoen speelt. De teller gaat sinds de zomer van 2015 nu al richting de driehonderd wedstrijden. “Wat is zijn geheim?”, vraagt het dagblad zich af.

Het is niet makkelijk om jaar in jaar uit heel te blijven, blessures te voorkomen en altijd beschikbaar te zijn voor een topclub én het nationale elftal. Zelfs zaakwaarnemer Humphry Nijman heeft grote bewondering voor zijn levensstijl. “Hij is een jongen die heel erg op zijn lichaam past. Daar doet hij heel veel voor. Hij zorgt dat hij ook de juiste mensen om zich heen heeft”, vertelt de belangenbehartiger in het dagblad.

Wijnaldum speelde dit seizoen, dat eind augustus van start ging, al 21 wedstrijden voor club en land. Volgens De Telegraaf doet de middenvelder zijn coaches en medici bij het Nederlands elftal en Liverpool versteld staan. Zeker omdat hij al op zestienjarige leeftijd in het betaald voetbal debuteerde en zodoende al bijna vijftien seizoenen het uiterste van zijn lichaam vraagt.

“Veel spelers hebben de neiging, als ze ouder worden, om er iets bij te gaan doen. De een gaat rappen, de ander heeft nevenactiviteiten. Gini heeft die behoefte altijd kunnen onderdrukken. Hij houdt zich alleen met voetbal bezig. Het is een kwestie van keuzes maken”, verzekert Nijman. De Telegraaf wijst erop dat Wijnaldum geen stapper is, niet rookt en ook nauwelijks drinkt. Een voetballer die dag en nacht voor zijn sport leeft en geen andere bezigheden in zijn leven nodig heeft.

Ervaren collega’s als Memphis Depay, Virgil van Dijk en Daley Blind merkten in de afgelopen anderhalf jaar om uiteenlopende redenen dat een ongeluk soms in een klein hoekje zit. Depay stond maandenlang aan de kant met zwaar blessureleed en dat overkomt Van Dijk nu ook. Blind had de pech dat het hart een tijd niet meewerkte.