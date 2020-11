James Rodríguez komt met statement na ‘flink gevecht in kleedkamer’

James Rodríguez heeft donderdagavond afstand genomen van de berichten die de ronde doen over een vermeend gevecht in de kleedkamer van het nationale elftal van Colombia. Het team van Carlos Queiroz verloor in de voorbije interlandperiode zowel van Uruguay (0-3) als van Ecuador (6-1). Vooral de fikse nederlaag in Quito, de zwaarste nederlaag van Colombia in een WK-kwalificatieduel in 43 jaar tijd, heeft er zwaar in gehakt.

Blu Radio verzekerde dat twee spelers van Colombia na afloop van ‘één van de twee wedstrijden’ op de vuist waren gegaan in de kleedkamer. “Er ontstond de nodige onenigheid in de kleedkamer en uiteindelijk gingen twee spelers flink met elkaar op de vuist.” Niet veel later maakte Caracol Radio de identiteit van de twee, vermeende, kemphanen bekend: James Rodríguez en Jefferson Lerma.

Enkele andere media in Colombia schrijven dat het na de nederlaag tegen Uruguay ‘alleen’ bij verwensingen over en weer was gebleven en dat er van fysiek contact geen sprake was. Na afloop van de 6-1 nederlaag in Ecuador werd de sfeer in de kleedkamer naar verluidt echter grimmiger, maar meer richting Queiroz toe. Dat zou vooral geweest zijn omdat de Portugees bij een tussenstand van 4-0, vijf minuten voor rust, ervoor koos om liefst vier wissels toe te passen.

Colombia lijdt zwaarste verlies in WK-kwalificatie in 43 jaar (!): 6-1

“Ik ONTKEN alle vermeende informatie over fysiek geweld, agressie, ruzies of wat voor controverse dan ook onder de spelers van het nationale elftal, waarin ik zogenaamd een hoofdrolspeler ben”, benadrukte James Rodríguez via sociale media. “Ik vraag iedereen om niet meer in deze informatie, die alleen maar uit laster en beschuldigingen bestaat, te trappen. Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze onwaarheden willen alleen maar voor onenigheid en wrijving zorgen en gebruiken daar mijn naam voor.”

“Ik sluit een strafrechtelijke procedure niet uit wanneer dit nodig blijkt te zijn.” Colombia startte de kwalificatiefase voor het WK van 2022 met een 3-0 overwinning op Venezuela, maar daarna kwam de klad erin. In en tegen Chili volgde een 2-2 gelijkspel en in de voorbije interlandperiode twee ruime nederlagen. Colombia hervat de kwalificatiecyclus met een thuiswedstrijd tegen koploper Brazilië op 25 maart. Vijf dagen later spelen los Cafeteros in en tegen Paraguay.