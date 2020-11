Imposante supportersactie kan verlies De Graafschap in topper niet voorkomen

De Graafschap is de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie kwijtgeraakt. Het team van trainer Mike Snoei verloor donderdagavond op De Vijverberg met 0-2 van SC Cambuur, dat zich op basis van het doelsaldo nestelt op de koppositie. Bovendien heeft Cambuur een wedstrijd minder gespeeld dan De Graafschap, dat zaterdag ook nog gepasseerd kan worden door Almere City.

Voorafgaand aan de wedstrijd werden de spelers middels een imposante sfeeractie van supportersclub Brigata Tifosi moed ingesproken. Er was geen publiek aanwezig, maar er was wel een gigantisch spandoek opgehangen waarop een radio was afgebeeld. De spelers werd van tevoren gevraagd om zich voor het spandoek te verzamelen en vervolgens klonk uit de stadionspeakers een boodschap namens de supportersclub. “Beste spelersgroep, na al die berichten vanuit de club naar de supporters is het nu tijd voor een bericht vanuit de supporters naar jullie”, luidt het begin van de boodschap. “Het is inmiddels al een aantal maanden geleden dat we samen hebben gestreden. Wij acht maanden zonder onze passie; jullie acht maanden zonder die echte, ouderwetse steun.”

WOW! Geen supporters in het stadion, maar toch deze geweldige sfeeractie - met oproep van de BT'03 aan de spelers om vanavond alles te geven. Kippenvel... Wi-j doet 't samen! ??#GRAcam ??? pic.twitter.com/znXXPCf5no — De Graafschap (@DeGraafschap) November 19, 2020

“Acht maanden zonder wisselwerking. Een grotere handicap is voor een volksclub als De Graafschap ondenkbaar. Ondanks al die tegenslagen hebben jullie je dit seizoen herpakt en staan we wederom op een promotieplek. Hoewel het voetbal lang niet altijd even goed is, zijn we trots. Trots op jullie inzet en trots dat jullie ons shirt dragen. Over enkele seconden zullen jullie aantreden tegen een directe concurrent. Reden voor ons om jullie toe te spreken en jullie te laten merken dat we het ondanks onze fysieke afwezigheid nog altijd samen doen. Geef ook vandaag weer alles voor deze unieke club. Borst vooruit, mes tussen de tanden, altijd zij aan zij. Want wij zijn De Graafschap; De Graafschap, dat zijn wij", klonk het.

Na kansen aan weerszijden opende Cambuur de score drie minuten voor rust. Na een hoekschop bokste doelman Rody de Boer van De Graafschap de bal weg, maar na een gekraakt schot belandde de bal voor de voeten van Erik Schouten, die de score opende. In de tweede helft had de thuisploeg het overwicht, maar werd het toch 0-2. Robert Mühren gebruikte zijn lichaam goed in een duel met Ralf Seuntjens en draaide rond de middenlijn weg om zijn as. Hij bediende vervolgens Jamie Jacobs, die Giovanni Korte wegstuurde. De aanvaller werd weliswaar buitenom gedwongen, maar wist de bal toch fraai over De Boer te stiften. Er waren vervolgens meer kansen op de 0-3 dan op de 1-2, maar de marge bleef twee.