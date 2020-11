Jetro Willems staat open voor transfer naar Premier League in januari

De toekomst van Jetro Willems is nog ongewis. De linksback van Eintracht Frankfurt werkt aan zijn rentree op het veld nadat hij in januari zijn voorste kruisband afscheurde, maar volgens de Evening Chronicle denkt hij op de achtergrond ook na over een transfer in de winter. Willems staat open voor een terugkeer bij Newcastle United, zo klinkt het.

De 26-jarige vleugelverdediger bracht het vorige seizoen op huurbasis door bij Newcastle United. Hij veroverde al gauw een basisplaats, maar kwam in januari verkeerd terecht na een duel met Callum Hudson-Odoi van Chelsea en scheurde de voorste kruisband van zijn linkerknie af. Zijn seizoen kwam ten einde en Newcastle United maakte geen gebruik van de optie tot koop in het huurcontract. Toch bewaarde Willems positieve herinneringen aan zijn tijd in Engeland.

Volgens de Evening Chronicle heeft de 22-voudig international van Oranje nog geen aanbieding gehad van Eintracht Frankfurt om zijn aflopende contract te verlengen. Een transfer in januari tegen een bescheiden afkoopsom is daardoor een realistische optie. Willems staat open voor een terugkeer bij Newcastle United, maar the Magpies willen dat hij eerst aantoont weer volledig fit te zijn. Hij spreekt zelf de hoop uit om volgende maand terug te keren op het veld.

Aan Voetbal International laat Willems donderdag weten dat het plan is om in december weer te voetballen. "Ik kan al spelen, maar we doen het rustig aan. Ik heb natuurlijk een grote blessure gehad. Veel spelers zijn te vroeg begonnen en weer geblesseerd geraakt. Ik wil mijn tijd nemen en goed terugkomen. Hiervoor heb ik ook al twee knieblessures gehad, dus nu moet het gewoon goed zijn", legt hij uit.