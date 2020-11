Ancelotti verzekert: ‘Die geruchten zijn, zoals ze hier zeggen, bullshit’

Carlo Ancelotti heeft geen plannen om opnieuw met Isco te gaan samenwerken. De aanvallende middenvelder mag volgens berichtgeving van El Confidencial in januari vertrekken bij Real Madrid en eerder meldde de Daily Mail dat Everton interesse heeft. In gesprek met DIRECTV laat Ancelotti, die in het Santiago Bernabéu samenwerkte met Isco, weten dat van het laatste niets klopt.

"Het klopt niet dat ik achter Isco aan zit", geeft de oefenmeester van Everton aan. "We zijn nog niet begonnen met nadenken over de transfermarkt in januari. Dus die geruchten zijn, zoals ze hier zeggen, bullshit." Ancelotti nam afgelopen zomer ook James Rodríguez over van Real Madrid en in eerdere berichten werd gesteld dat Everton twintig miljoen euro overheeft voor Isco.

Ancelotti had Isco tussen 2013 en 2015 onder zijn hoede bij Real Madrid. Zowel in het eerste als in het tweede seizoen onder Ancelotti kwam de offensieve middenvelder tot 53 officiële wedstrijden, waaruit blijkt dat hij een belangrijke pion was in de ploeg. Everton zit dun in de aanvallers en de buitenspelers, maar heeft volgens Ancelotti dus nog geen spelers geïdentificeerd die het elftal in januari kunnen versterken.

Isco is bezig aan zijn achtste seizoen voor Real Madrid. Lange tijd behoorde hij tot de vaste kern van sleutelspelers. Zo kwam hij in alle vier gewonnen Champions League-finales in actie (waarvan twee keer als basisspeler), maar sinds dit kalenderjaar zit hij vaker op de bank dan hem lief is. Van de zeven gespeelde competitiewedstrijden stond Isco drie keer in de basis en mocht hij drie keer in de absolute slotfase kortstondig invallen. In de Champions League gunde trainer Zinédine Zidane Zidane de 38-voudig international in vier duels zelfs geen enkele speelminuut.

Dit seizoen maakt Isco geen al te afgetrainde indruk, hetgeen ook Zidane steekt. De Franse coach is altijd groot fan geweest van de offensieve middenvelder, die door hem geroemd wordt vanwege zijn eindpass, maar wil de samenwerking in januari beëindigen. Isco heeft een contract tot medio 2022 en een winterse transfer zou Real Madrid dan ook nog een aanzienlijk bedrag kunnen opleveren. Geld dat goed van pas zou komen gezien de liquiditeitsproblemen waarmee de club kampt, nu er flink wordt geïnvesteerd in de verbouwing van het Santiago Bernabéu. Ook heeft de Koninklijke moeite om te voldoen aan alle voorwaarden van Financial Fair Play.