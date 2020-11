Wim Kieft fileert twee Ajacieden: ‘Davy Klaassen was dramatisch slecht’

Wim Kieft is niet te spreken over het optreden van onder meer Daley Blind en Davy Klaassen in de interland tussen Polen en Nederland (1-2) van woensdagavond. In een interview met Veronica stelt de analist dat Blind verkeerd handelde voorafgaand aan de 1-0 van Polen en dat Klaassen een 'dramatische' eerste helft kende. Over het optreden van Memphis Depay is Kieft positiever.

Toen Kamil Jozwiak na vijf minuten het zestienmetergebied van Oranje betrad in de aanloop naar de 1-0, probeerde Blind de linksbuiten van de bal te zetten. Maar in plaats van Jozwiak buitenom te dwingen, sneed hij binnendoor en liet hij zich foppen. "Als je Blind toch ziet bij die tegengoal", verzucht Kieft. "Wat doet hij daar nou? Oké, hij kan niet verdedigen. Frank de Boer was ook geen goede verdediger en Ronald Koeman was ook geen optimale verdediger. Zij hadden net als Daley Blind voetballende kwaliteiten. Maar Blind is nu dertig jaar. Dwing die jongen nou gewoon naar de zijkant. Hij stapt in als een pupil."

OnsOranje staat achter, nadat Hans Hateboer de bal zomaar weggeeft, en Davy Klaassen het niet meer kan herstellen... Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 18 november 2020

Door het verdedigende optreden van Blind werd zijn partner in de achterhoede, Stefan de Vrij, volgens Kieft ook kwetsbaarder. "Als je De Vrij naast iemand als Matthijs de Ligt of Virgil van Dijk zet, dan zal hij ook veel stabieler spelen." In defensief opzicht kwamen de grootste fouten niet van De Vrij, maar hij was op enkele momenten te passief en verleende te weinig steun aan zijn ploeggenoten. Zo verleende de stopper van Internazionale geen dekking bij de 1-0 en greep hij niet in toen Przemyslaw Placheta na een kwartier naar binnen stak en de paal trof, ondanks dat hij daar wel de gelegenheid toe had.

Nadat Hans Hateboer voorafgaand aan de 1-0 van de bal werd gezet door Jozwiak, was de hoop gevestigd op Klaassen om de aanvaller af te stoppen. Hij kwam echter duidelijk snelheid tekort. "Ik vond Klaassen niet goed, hoor. Hij was in de eerste helft dramatisch slecht. Hij mag zich daar nooit zo laten wegzetten in dat duel. Klaassen moet de bewaker van het huis zijn", doelt Kieft op een uitspraak van bondscoach Frank de Boer, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina (3-1) van zondag, dat Klaassen een speler is die 'het huis bewaakt'. "Ik geloof ook wel dat hij dat is. Maar gisteren. Nee, hij leverde elke bal in. In de tweede helft werd hij wel wat beter."

De wedstrijd tegen Polen bevestigt verder 'wat we eigenlijk al wisten', vervolgt Kieft. "Dat Depay echt enorm goed is. Als je ziet hoeveel hij creëert, in welke wedstrijd dan ook, met individuele acties in de kleine ruimte of met zijn snelheid...", klinkt het lyrisch. Depay schoot een strafschop overtuigend binnen en schoot Oranje daarmee op gelijke hoogte in Polen. "In de afwerking vond ik hem niet altijd even sterk, want er waren wat kansen waar hij met zijn kwaliteiten wat meer mee had kunnen doen. Het is ook geen echte topscorer als Mohamed Salah of Robert Lewandowski, maar hij creëert wel enorm veel."