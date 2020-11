Shaqueel van Persie krijgt steun van Steven Berghuis en schrijft historie

Voor het eerst in de clubgeschiedenis is de prijs voor Doelpunt van de Maand bij Feyenoord uitgereikt aan een jeugdspeler. Supporters van Feyenoord verkozen de treffer van Shaqueel van Persie in de wedstrijd tussen Feyenoord Onder-15 en Ajax Onder-15 tot mooiste doelpunt van de club in de maand oktober. Hij kreeg de prijs uitgereikt van Gaston Taument, die tussen 1988 en 1997 goed was voor 204 competitieduels voor Feyenoord.

Van Persie is de opvolger van Marcos Senesi, die in september werd verkozen tot winnaar van de bokaal na zijn omhaal tegen ADO Den Haag. Bovendien volgt de jongeling zijn vader op: in dienst van Feyenoord won Robin van Persie de ereprijs al eens. In september 2018 scoorde hij vanaf circa 25 meter uit een vrije trap tegen Vitesse (2-1 zege) en daarvoor kreeg hij destijds de prijs uitgereikt. Van Persie, die inmiddels deel uitmaakt van de technische staf van hoofdtrainer Dick Advocaat, maakte verspreid over twee periodes in totaal 35 competitiedoelpunten voor Feyenoord.

De zoon van Robin van Persie maakte zaterdag in de 3-8 zege van Feyenoord bij Ajax (??) mogelijk het mooiste doelpunt uit zijn loopbaan ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 10 oktober 2020

Shaqueel van Persie maakte zijn doelpunt op 10 oktober. Bij een stand van 2-3 tegen Ajax werd hij bediend door een voorzet van Aymen Sliti en scoorde hij vanuit het strafschopgebied met een omhaal. Een doelpunt dat Sliti in diezelfde wedstrijd maakte, was ook genomineerd voor de prijs. In de finale ging het uiteindelijk tussen de doelpunten van de twee talenten van Feyenoord Onder-15. Fans van de club konden hun stem uitbrengen via Instagram en met 58 procent van de stemmen ging de zoon van de topscorer aller tijd van Oranje aan de haal met de bokaal.

Nadat er aanvankelijk acht goals waren genomineerd, bleven er vier over in de halve finale. Steven Berghuis was daarin de enige afgevaardigde van Feyenoord 1: de buitenspeler krulde de bal op 4 oktober van afstand in een leeg doel tegen Willem II (1-4 zege). Desondanks stemde Berghuis volgens De Telegraaf op Van Persie in de halve finale. Aanvoerder Shiloh ’t Zand van Feyenoord Onder-18 verdiende een nominatie voor een verwoestende uithaal tegen Sparta Rotterdam Onder-18 (2-1 zege), nadat hij een tegenstander door de benen had gespeeld. Sliti van Feyenoord Onder-15 werd genomineerd voor een fraaie solo in de met 3-8 gewonnen 'mini-Klassieker'.