Aboukhlal zette Instagram op slot: ‘Het ging tot aan bedreigingen aan toe’

Tot ongenoegen van veel voetbalfans in Libië maakte Zakaria Aboukhlal vorige week zijn debuut in de nationale ploeg van Marokko. De twintigjarige aanvaller van AZ heeft een Libische vader en een Marokkaanse moeder en besloot om uit te komen voor Marokko. Zijn keuze leidde tot bedreigingen vanuit Libië, vertelt Aboukhlal donderdag in een interview met FOX Sports.

Aboukhlal werd opgeroepen voor de wedstrijden die Marokko de voorbije week afwerkte tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek (4-1 zege en 0-2 zege) in het kader van de kwalificatie voor de Afrika Cup. Tweemaal kwam hij als invaller binnen de lijnen; bij zijn debuut scoorde Aboukhlal na vijf minuten. "In Libië zijn ze voetbalgek. Het is echt heel hard aangekomen daar", blikt de jongeling terug. "Je kan het je niet voorstellen, tot aan bedreigingen aan toe. Op een gegeven moment was het even genoeg en heb ik m'n Instagram tijdelijk op slot gegooid, omdat het iets te ver ging."

Hakim Ziyech neemt Marokko opnieuw bij de hand en levert de voorassist op debutant Zakaria Aboukhlal! ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 13 november 2020

Bang was Aboukhlal niet, geeft hij aan. "Nee, totaal niet. Maar op een gegeven werd het te negatief en dat wil je er even uithalen", aldus de aanvaller, die dolblij is met zijn droomdebuut voor Marokko. In minuut 64 bepaalde hij de eindstand op 4-1. Hakim Ziyech liet zich uitzakken naar de rechterkant van het veld en stuurde Aymen Barkok diep; de middenvelder legde de bal voor op de vijfmeterlijn, waar Aboukhlal alert intikte: 4-1. "Als je je debuut maakt, wil je meteen scoren. Daar had ik dertig minuten voor, maar het is waanzinnig dat het na vijf minuten lukte."

Aboukhlal kreeg in de pauze te horen dat hij mocht warmlopen. "Ze zeiden daarna dat ik erin zou komen in de zestigste minuut. Dan gaat er wel wat emotie door je heen", vertelt het jeugdproduct van Willem II en PSV. "In de bus pakte ik mijn telefoon erbij. Ik moest mijn familie opzoeken op mijn telefoon, want er kwamen heel veel berichten binnen. Hoeveel het er waren? Instagram, Snapchat, WhatsApp: overal krijg je honderden berichten. Ik dacht na mijn doelpunt meteen aan mijn ouders, dus met hen zocht ik het eerst contact. Ik heb ze gebeld en ik zei dat ik niet kon beseffen wat er was gebeurd."