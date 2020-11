Özil zorgt met pikante keuzes wéér voor ophef onder Arsenal-fans

Mesut Özil is de laatste weken behoorlijk actief op Twitter. De middenvelder, die bij het Arsenal van manager Mikel Arteta definitief op een zijspoor lijkt te zijn beland, zorgt ditmaal voor opschudding door in zijn top vijf met beste spelers geen ploeggenoten van the Gunners op te nemen. Özil heeft in zijn dreamteam wél plaats voor Manchester United-aanvaller Marcus Rashford.

De Duitse spelmaker vraagt aan zijn ruim 25 miljoen volgers op Twitter om uit Brazilië, Italië, Frankrijk, Kroatië en Engeland minstens één topspeler te selecteren. Vervolgens geeft de tribuneklant van Arsenal zijn eigen favorieten prijs: Marcelo (Real Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus), Karim Benzema (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) en dus Rashford (Manchester United). Teamgenoten van Arsenal worden dus overgeslagen, terwijl er drie voormalig ploeggenoten van de Koninklijke zijn aangewezen door Özil.

What do you guys think? P.S.: you can only use these 5 countries! ?????????????????????????????? — Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 19, 2020

In de reacties op het bericht van Özil komt regelmatig het gebrek aan spelers van Arsenal in de top vijf van Özil naar voren. Hij had wat betreft Brazilië wellicht kunnen kiezen voor Willian, David Luiz, Gabriel Martinelli of Gabriel Magalhães. Frankrijk heeft met William Saliba en Alexandre Lacazette een duo in de Arsenal-selectie, al zijn er momenteel geen Kroatische en Italiaanse spelers bij de Noord-Londense club. Özil had qua Engelsen kunnen kiezen voor onder meer Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Joe Willock en Rob Holding. Desondanks besloot de Duitser om andere namen voorrang te geven, tot verbazing van menig Twitter-gebruiker.

Özil mengde zich eerder deze week al in de discussie rondom het Duitse nationale elftal, dat dinsdagavond met 6-0 werd vernederd door Spanje. Hij pleitte via Twitter voor een terugkeer van Jérôme Boateng in het centrum van de verdediging. De mandekker, goed bevriend met Özil, is niet meer in beeld bij die Mannschaft sinds het dramatisch verlopen WK van 2018. Boateng liet donderdag in de Duitse media weten dat een terugkeer bij Duitsland wat hem betreft nog niet voor honderd procent is uitgesloten.