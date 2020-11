‘David Luiz slaat teamgenoot op zijn neus op training van Arsenal’

Er heeft afgelopen vrijdag een gevecht plaatsgevonden op de training bij Arsenal, zo meldt The Athletic. David Luiz heeft ploeggenoot Dani Ceballos op zijn neus geslagen, waarna het slachtoffer achterbleef achter met een bloedende wond. Inmiddels is de lucht tussen David Luiz en Cabellos alweer geklaard, zo klinkt het.

Veel spelers van Arsenal waren weg vanwege interlandverplichtingen, maar David Luiz en Caballos werden niet opgeroepen voor respectievelijk Brazilië en Spanje. Daarom trainde het duo 'gewoon' in Engeland, waar het vrijdag dus uit de hand liep. Aan het einde van de training raakte Luiz en Ceballos in gevecht, met als resultaat dus de klap van eerstgenoemde op de neus van de middenvelder.



Toen Ceballos behandeld was door de medische staf van Arsenal, riep manager Mikel Arteta de selectie bijeen. Daarna hebben David Luiz en Ceballos allebei hun excuses aangeboden, waarmee de kous voor Arteta af is. Het is overigens niet voor het eerst dat Ceballos dit seizoen in een conflict betrokken is. De van Real Madrid gehuurde speler ging in september vlak voor de wedstrijd tegen Fulham op de vuist met Eddie Nketiah. Vlak daarna postte het duo een foto op Instagram dat ze het goed hadden gemaakt.

Arsenal kampt in voorbereiding op de competitiewedstrijd tegen Leeds United van aanstaande zondag met personele problemen. Mohamed Elneny en Sead Kolasinac liepen corona op bij het nationale elftal van respectievelijk Egypte en Bosnië-Herzegovina en zullen dit weekeinde niet in actie komen.

Reactie Dani Cabellas

Dani Cabellos beweert dat het bericht van The Athletic over de ruzie met David Luiz niet klopt. "FAKE", reageert de middenvelder van Arsenal op Twitter in een korte reactie op David Ornstein, de journalist die het verhaal naar buiten bracht.