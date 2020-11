Xavi wijst naar Oranje: ‘Hij zal op het WK 2022 een van de beste zijn’

Xavi ziet voor Frenkie de Jong een grote rol weggelegd op het aanstaande WK 2022. De oud-middenvelder van Barcelona wordt als ambassadeur van het wereldkampioenschap in Qatar gevraagd om een potentiële ster uit te lichten en kiest voor de middenvelder van het Nederlands elftal. "Hij wordt zeker een van de beste spelers in Qatar", aldus Xavi over De Jong.

Xavi heeft hoge verwachtingen van het Nederlands elftal op het aanstaande WK. "De Jong zal de organisator op het middenveld zijn in deze generatie van Nederlandse spelers, daarvoor heeft hij de kwaliteiten", aldus de Spanjaard op het Instagram-kanaal van het WK 2022. "Ik heb geen twijfels, het is aan hem. Nederland had de pech zich niet te kwalificeren voor het vorige WK, maar nu hebben ze een generatie die tot grootse dingen in staat is, zonder twijfel."

Ook prijst Xavi zich gelukkig dat De Jong vorig jaar voor Barcelona koos. "Toen bekend werd dat Barcelona Frenkie de Jong had binnengehaald, maakte dat me blij. Ik heb hem succes gewenst via Instagram en hij reageerde daar heel goed op. Hij zei: 'Dankjewel, het is een eer.' Ik zie hem als de voetballer die het huidige tijdperk bij Barcelona kan markeren. Ik vind hem een buitengewone speler. Hij is niet bang om de bal te vragen als hij onder druk wordt gezet. Hij is zo'n goede speler."

Hoewel De Jong bij Barça een behoorlijk goede indruk heeft gemaakt op Xavi, gelooft hij dat de middenvelder nog verder door kan groeien. "Bij Barcelona heb je Lionel Messi, Antoine Griezmann, Sergio Busquets, Gerard Piqué, André ter Stegen, de beste spelers van de wereld zitten in je team. En je moet je aanpassen aan een andere cultuur, een andere taal. Het was voor mij en Andrès Iniesta ook moeilijk, toen we tussen de 20 en 23 waren, om bij zo'n grote club het verschil te maken." Toch wil Xavi geen vergelijkingen maken. "Frenkie de Jong is Frenkie de Jong. Hij heeft niets te maken met Iniesta, Busquets of mij, hij is totaal anders."