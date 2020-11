‘Dit is het ideale moment om Van de Beek los te laten bij Manchester United’

Na de interlandperiode ligt de focus weer volledig op het clubvoetbal. Manchester United hervat het Premier League-seizoen zaterdag tegen promovendus West Bromwich Albion en volgens de Manchester Evening News is het duel op Old Trafford een ideale gelegenheid voor Donny van de Beek om voor de eerste keer een basisplaats te krijgen in een competitiewedstrijd.

"Het is het ideale moment om Donny van de Beek los te laten", schrijft de regionale krant krant in een analyse over de Nederlandse middenvelder van Manchester United. Men benadrukt daarnaast dat de van Ajax overgenomen Oranje-international tot dusver een bijrol vervult in de Premier League. Van de Beek kwam sinds zijn komst naar de Engelse recordkampioen tot slechts 74 minuten in competitieverband. De verwachting is echter dat manager Ole Gunnar Solskjaer steeds vaker een beroep zal doen op de middenvelder.

Dat de voor maximaal 44 miljoen euro gekochte Van de Beek regelmatig kritiek krijgt van oud-spelers van Manchester United en analisten is volgens de Manchester Evening News vooralsnog niet bijster relevant. "De international van het Nederlands elftal is namelijk niet de eerste en zeker ook niet de laatste aankoop die op een rustige manier mag wennen aan het veeleisende Engelse voetbal. In elke transferperiode worden er ontzettend veel deals afgesloten. Sommige spelers kennen een bliksemstart, maar er zijn ook aanwinsten die tijd nodig hebben om zich aan te passen."

De komende vier maanden lijk cruciaal te worden voor de toekomst van Van de Beek bij Manchester United. "Want tot eind maart zijn er geen interlandperiodes die voor onnodige afleiding kunnen zorgen", zo klinkt het. De 23-jarige middenvelder kan wellicht een belangrijke rol vervullen in het thuisduel met laagvlieger West Brom. "Zijn veelzijdigheid is wellicht van cruciaal belang in een wedstrijd tegen een ploeg die zich waarschijnlijk ingraaft. Hij beschikt over scorend vermogen én is in staat om ploeggenoten in kansrijke positie te brengen. Met een loodzwaar speelschema op komst is het voor Van de Beek zaak om zich te laten gelden."