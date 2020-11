Hoofdrol voor Dusan Tadic in Servische rel: ‘Je hebt ons verraden!’

Dusan Tadic is na afloop van de pijnlijke uitschakeling met Servië in de play-offs voor EK-kwalificatie betrokken geraakt in een conflict met landgenoot Aleksander Kolarov, zo meldt de lokale sportkrant Sportski Zurnal. De aanvaller van Ajax voelt zich verraden door de linkervleugelverdediger, die tegen Schotland een korte invalbeurt zou hebben geweigerd.

Met dank aan de late 1-1 van Luka Jovic wist Servië vorige week een verlenging af te dwingen tegen Schotland. Kolarov nam vanwege een lichte blessure niet deel aan de wedstrijd, maar zat wel op de bank. Toen het duel na 120 minuten spelen op strafschoppen dreigde uit te lopen, zou bondscoach Ljubisa Tumbakovic de linksback van Internazionale hebben gevraagd om toch in te vallen. Op die manier zou Kolarov, die bekend staat als penaltyspecialist, een strafschop kunnen nemen.

Kolarov weigerde echter het veld in te komen, ook omdat de 35-jarige verdediger met Antonio Conte, de coach van Inter, had afgesproken om op de bank te blijven. Daardoor begon Servië aan de strafschoppenserie zonder Kolarov in de ploeg. Tadic, Jovic, Nemanja Gudelj en Aleksandar Katai schoten achtereenvolgens raak voor de Serviërs, maar de misser van Aleksandar Mitrovic werd de Balkanbewoners fataal (4-5 in de penaltyserie). Daardoor liep Servië kwalificatie voor het EK mis.

Tadic zou na afloop woedend zijn telefoon hebben gepakt om Kolarov op te bellen. "Aanvoerder, je hebt ons verraden!", zou de 31-jarige Ajacied zijn landgenoot hebben toegebeten. Vlak daarna werd bekend dat Kolarov besmet is met het coronavirus, waarop de voormalig verdediger van AS Roma de Servische selectie verliet. Servië speelde daarna in de Nations League zonder Kolarov gelijk tegen Hongarije (1-1) en won zeer overtuigend van Rusland (5-0), waarmee degradatie naar League C werd voorkomen.