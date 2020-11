Clubicoon voert druk op Koeman op: ‘Alleen dan blijft Messi wellicht'

Het is nog maar de vraag of Lionel Messi ook volgend seizoen het shirt draagt van Barcelona. Clubicoon Rivaldo, die tussen 1997 en 2002 in het Camp Nou schitterde, legt zich er echter al min of meer bij neer dat de 33-jarige spelmaker over een halfjaar vertrekt. Een vertrek van Messi was afgelopen zomer al heel dichtbij, al wist Barcelona hem toen op het laatste moment nog binnenboord te houden.

"Ik kan me niet voorstellen dat het nieuwe van Barcelona Messi straks kan overtuigen van een langer verblijf, zeker ook gezien het feit dat de club niet over de mogelijkheden beschikt om dat te doen", verzucht Rivaldo in een interview met Betfair. "Messi zal ongetwijfeld betere en belangrijke aanbiedingen krijgen van andere clubs. Tel daar nog eens de beoogde salarisverlagingen bij op. Daarnaast wilde hij enkele maanden geleden al vertrekken. De situatie rondom hem is zeer complex geworden."

Rivaldo ziet desondanks nog een opening voor Barcelona. "Alleen als ze de Champions League of de Spaanse landstitel winnen, of als Ronald Koeman erin slaagt om een elftal samen te stellen dat goed voetbal speelt. Alleen dan zal Messi wellicht gaan nadenken over nog een seizoen bij Barcelona", zo voorspelt de voormalig sterspeler van de Catalanen. "Maar nogmaals: Ik ben bang dat dit het laatste seizoen is van Messi in dienst van Barcelona. En dat is een zeer teleurstellende conclusie", zo besluit Rivaldo zijn verhaal over de Argentijnse aanvaller.

Ondertussen wordt er in de buitenlandse media volop gesproken over de toekomst van Messi op clubniveau. Manchester City, waar manager Josep Guardiola zijn contract donderdag verlengde tot medio 2023, lijkt nog steeds een serieuze optie te zijn. Messi zou een hernieuwde samenwerking met de Spaanse coach wel zien zitten. Volgens de Daily Mail willen de Engelsen in januari al werk maken van de komst van de routinier en men is naar verluidt bereid om Eric García, die op het lijstje staat van Koeman, in de deal te betrekken. Eerder meldde The Sun dat Manchester City een bod van 55 tot 60 miljoen euro wil neerleggen voor Messi.