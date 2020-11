Ajax maakt zich ‘absoluut geen zorgen’ om terugslag bij twee toptalenten

Ongeveer een jaar geleden maakten Sontje Hansen en Naci Ünüvar hun officiële debuut voor Ajax. De jongelingen staan bekend als een van de grootste talenten uit de opleiding, maar kwamen dit seizoen nog niet in aanmerking voor speelminuten in het eerste elftal. Volgens Mitchell van der Gaag, de trainer van Jong Ajax, is dat niet zo gek. "Je kunt het een terugslag noemen", legt de coach uit bij Ajax TV.

De achttienjarige Hansen maakte op 22 november vorig jaar zijn debuut voor Ajax in een korte invalbeurt tegen ADO Den Haag, terwijl de zeventienjarige Ünüvar op 22 januari dit jaar mocht debuteren in de TOTO KNVB Beker tegen Spakenburg. Voorlopig bleef het daarbij voor het tweetal, dat sinds twee jaar wel regelmatig speelt voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. "Het ging allemaal erg snel vorig seizoen en dan krijg je altijd een terugval", zegt Van der Gaag.

"Je hebt het coronatijdperk en er komen nog blessures bij", benoemt de oefenmeester enkele oorzaken daarvan. "Het zijn dingen waar die spelers mee moeten dealen. In het begin is alles hartstikke mooi, iedereen is je vriend, iedereen geeft je aandacht. En af en toe zit je in een iets mindere fase. Ze komen weer terug, ze zijn nog jong en die kansen komen absoluut. Ze zijn op de weg terug en laten dat zien, daar maak ik me absoluut geen zorgen over."

Van der Gaag geeft zijn talenten bij Jong Ajax de kans om zich door te ontwikkelen. "Dat geldt voor deze twee spelers, maar dat geldt voor iedereen. Als je naar het eerste wil, dan worden daar andere dingen gevraagd. Het is Champions League-niveau, dan moet je er direct staan. Het woord betrouwbaar wordt vaak genoemd bij het eerste elftal. Bij ons kan en mag je nog fouten maken, bij het eerste wordt dat direct afgestraft."