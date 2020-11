Tweet Özil zorgt voor snelle reactie: ‘Sluit terugkeer bij Duitsland niet uit'

Mesut Özil liet van zich horen na de afgang van Duitsland tegen Spanje (6-0) van dinsdagavond. De middenvelder van Arsenal vindt dat bondscoach Joachim Löw weer gebruik zou moeten maken van Jérôme Boateng. De centrumverdediger van Bayern München is sinds het desastreus verlopen WK van 2018, toen die Mannschaft in de groepsfase struikelde, niet meer in beeld bij de nationale ploeg.

"Tijd om Jérôme Boateng terug te halen", zo schreef Özil op Twitter. In een interview met Goal en SPOX bespreekt de Bayern-verdediger, met 76 interlands achter zijn naam, zijn situatie op interlandgebied, zonder daarbij expliciet de naam van Özil te noemen. "De Duitse voetbalbond heeft voor een andere koers gekozen en dat moet je respecteren. Ze hebben daar hun mening duidelijk naar voren gebracht en dat heb ik ook al meer dan eens gedaan. Een terugkeer sluit ik in principe niet uit, maar dat hangt ook weer af van mijn gevoel op het moment dat er serieus sprake van is."

Onder meer Manuel Neuer staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer van Boateng, die net als Thomas Müller en Mats Hummels sinds het WK van twee jaar geleden geen international meer is. "Ze kunnen ons alle drie helpen, dat hebben ze vaak genoeg bewezen in het verleden", aldus de 96-voudig international tegenover BILD. "En geen van drieën heeft bedankt voor het Duitse elftal. Ik begrijp dat dit nu een nationale discussie is, maar laten we afwachten hoe dingen zich ontwikkelen. Het blijft de beslissing van de bondscoach."

Boateng gaat tevens in op zijn situatie bij Bayern. In de Duitse media verschenen onlangs verhalen dat hij niet hoeft te rekenen op een nieuw contract in München. "De berichten hebben mij verrast en ik had graag vantevoren duidelijk gehad van de clubleiding hierover. Maar het is inmiddels geen issue meer", aldus Boateng, wiens contract over een halfjaar afloopt. "Mijn focus ligt voor honderd procent op het verdedigen van de vijf prijzen die we afgelopen seizoen wonnen met Bayern. Mochten we dan toch afscheid van elkaar nemen, dan kan ik alleen maar met trots op de jaren en de successen bij deze club."