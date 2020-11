Begrip voor Arteta: ‘Hij irriteerde me vreselijk en is heel lastig te coachen’

Dat Mattéo Guendouzi in juni van dit jaar uit de selectie werd gezet bij Arsenal, verbaast zijn voormalig trainer Mickaël Landreau niets. De coach werkte bij Lorient samen met de 21-jarige middenvelder, die vanwege zijn 'opgeblazen ego' volgens de oefenmeester heel moeilijk te coachen is, zo vertelt hij tegenover Canal+.

Guendouzi botste aan het einde van vorig seizoen met Arsenal-manager Mikel Arteta, die hem uit het eerste elftal verwijderde. Dat gebeurde nadat Guendouzi na afloop van de nederlaag tegen Brighton & Hove Albion tegenstander Neal Maupay bij de nek greep. De Franse middenvelder weigerde zijn excuses aan te bieden en kwam vervolgens niet meer in aanmerking voor speelminuten bij the Gunners, zelfs niet in oefenwedstrijden of duels om de minder hoog aangeschreven EFL Cup. Arsenal besloot Guendouzi begin oktober op huurbasis naar Hertha BSC te sturen.

Twee jaar geleden plukte Arsenal de centrale middenvelder als groot talent weg bij Lorient, waar Guendouzi ook al voor problemen zorgde. "Hij irriteerde me vreselijk", zegt Landreau, die als doelman elf interlands speelde voor Frankrijk en als coach een jaar samenwerkte met Guendouzi. "Hij is erg lastig in bedwang te houden. Hij gedraagt zich soms heel, heel lastig in de spelersgroep. Maar op de een of andere manier is hij gewoon zo, hij heeft een sterk karakter."

Desondanks gelooft Landreau dat Guendouzi het ver kan schoppen. "Hij geeft niet op, hij is een vechter. Hij heeft een opgeblazen ego, maar hij heeft dat zeker ook nodig. Hij moet in de schijnwerpers staan om een leider te kunnen zijn. Hij moet ergens aanvoerder of tweede aanvoerder worden, en hij zal er alles aan doen om er het meest uit te halen. Dat is zoals hij is. Teamgenoten zullen moeten accepteren hoe hij is, want hij is dagelijks irritant. Maar aan de andere kant is hij wel getalenteerd."