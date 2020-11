Kritiek op topaankoop bij Barcelona: ‘Gebeurd door gebrek aan voetbalkennis’

Víctor Font heeft zich opnieuw in de media gemeld als onderdeel van zijn campagne voor het voorzitterschap van Barcelona. De presidentskandidaat uit stevige kritiek op Josep Maria Bartomeu, die als preses van Barça verantwoordelijk was voor het aantrekken van Antoine Griezmann.

Barcelona telde in de zomer van 2019 120 miljoen euro neer voor Griezmann, die voorlopig nog niet weet te imponeren in het Camp Nou. "Het aantrekken van Griezmann is gebeurd onder het bewind van een president die niet uit de voetbalwereld komt", zegt Font tegenover Unanimo Deportes. Eind oktober trad Bartomeu af als president van Barcelona, nadat de socios een referendum over zijn aanblijven hadden afgedwongen.

Font kondigt aan dat het onder zijn eventuele bewind anders zal gaan in Barcelona. "Er moet een fundamentele verandering komen in de raad van bestuur van de club", zegt de presidentskandidaat. "Momenteel bestaat de raad van bestuur uit mensen met veel geld die weliswaar zeer gepassioneerd zijn door Barca, maar die weinig ervaring hebben in de voetbalwereld en met sportmanagement."

"Daarom willen we allereerst een raad van bestuur hebben waarin mensen zitten die relevante ervaring hebben om een club als Barça te leiden", vervolgt Font, die eerder al Toni Nadal, de oom en voormalig coach van toptennisser Rafael Nadal naar voren schoof als een mogelijke kandidaat. "Het bestuur moet zich enkel focussen op het nemen van strategische beslissingen. We zijn van plan om een schat aan talent in het bestuur te plaatsen met mensen met ervaring in zowel het bedrijfsleven als de sport, die ons in staat zullen stellen de juiste dagelijkse beslissingen te nemen."