Marko Vejinovic ziet avontuur in Keuken Kampioen Divisie niet zitten

Marko Vejinovic zal geen contract tekenen bij FC Volendam, zo heeft hoofdtrainer Wim Jonk donderdag officieel naar buiten gebracht. De dertigjarige middenvelder trainde sinds medio oktober mee met de club uit de Keuken Kampioen Divisie, maar een terugkeer van de voormalig speler van onder meer Feyenoord en AZ in Nederland zit er echter voorlopig niet in. Gesprekken over een verbintenis zijn op niets uitgelopen, zo klinkt het.

"Marko heeft voor zichzelf besloten om andere keuzes te maken daarin", zo verklaart Jonk donderdag in gesprek met NH Nieuws. "Dat is zijn goed recht natuurlijk. Tot het einde van deze maand mag hij hier gewoon mee blijven trainen en dan gaat hij zijn heil ergens anders zoeken. Zijn ambities liggen nog op een hoger niveau en dat respecteer ik." Vejinovic hoopt als transfervrije speler een mooie club in de Eredivisie of in het buitenland te vinden.

Jonk heeft nog wel geprobeerd om Vejinovic langer in Volendam te houden. "Hij had het er best moeilijk mee, maar ik snap ook dat het (bij Volendam tekenen, red.) een stap terug is in zijn beleving. Dat wij daar anders tegenaan kijken en andere mogelijkheden zien is ook helder. Maar het is toch het gevoel van de speler zelf. Het is jammer, want het was absoluut een versterking geweest", aldus de coach van de nummer vijf in de Keuken Kampioen Divisie.

Vejinovic kwam eerder in Nederland uit voor achtereenvolgens AZ, Heracles Almelo, Vitesse, Feyenoord en wederom AZ. Zijn laatste dienstverband was bij het Poolse Arka Gdynia. Na de degradatie uit de Ekstraklasa eerder dit jaar liet Vejinovic zijn tot 2022 lopende contract ontbinden. Sindsdien is de middenvelder op zoek naar een nieuwe werkgever.