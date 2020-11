Hoe Ajax werd verkozen boven Liverpool en PSV: ‘Geld is geen drijfveer’

Perr Schuurs had vlak voor zijn vertrek naar Ajax ook bij Liverpool kunnen tekenen, zo onthult Voetbal International in een uitgebreid interview met de twintigjarige verdediger. Schuurs was in het seizoen 2017/18 als zeventienjarige speler de aanvoerder van Fortuna Sittard en had de Europese grootmachten voor het uitkiezen. "Maar de Limburger bleef liever nog even in Nederland. Geld is nooit een drijfveer geweest", zo typeert het weekblad de mandekker.

Drie jaar geleden maakt Schuurs als centrumverdediger 8 doelpunten in 33 competitiewedstrijden namens Fortuna in de Keuken Kampioen Divisie. In dat seizoen klopt Liverpool bij de verdediger aan, waarna hij op stage gaat bij de Engelse grootmacht. Schuurs heeft de mogelijkheid om zijn handtekening te zetten onder een contract dat hem in één klap miljonair zou maken, maar hij kiest voor een langer verblijf in Nederland.

Vanuit de Eredivisie tonen FC Utrecht en FC Groningen serieuze belangstelling, maar Schuurs gaat eerst op gesprek bij PSV. In Eindhoven wordt hij rondgeleid door toenmalig technisch manager Marcel Brands en trainer Phillip Cocu. Schuurs krijgt te horen dat PSV een serieus ontwikkelplan voor hem heeft. De oud-Fortunezen Mark van Bommel, Kevin Hofland en Ruud Hesp schudden hem de hand. "Perr, jij komt ook bij PSV spelen? Wat leuk om te horen", krijgt hij te horen.

De interesse van Schuurs is gewekt, maar de centrumverdediger wordt vlak daarna ook door Ajax uitgenodigd. Schuurs voert in Amsterdam een gesprek met alleen directeur voetbalzaken Marc Overmars, waar hij een goed gevoel aan overhoudt. "Het gesprek is informeel en er zijn geen clubiconen die toevallig binnen komen lopen", aldus Voetbal International. Schuurs kiest daarna voor Ajax. "Hij heeft zelf de beslissing genomen", vertellen zijn ouders. "Zoals hij dat eigenlijk altijd gedaan heeft. Of het nu ging om Fortuna, een zaakwaarnemer of een volgende stap: Perr is altijd leidend geweest. Hij kiest altijd zijn eigen weg."