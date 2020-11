Grote verbazing over keuze De Boer: ‘Ik zou hem niet hebben opgesteld’

Het Nederlands elftal sloot de groepsfase van de Nations League af met een 1-2 overwinning op Polen en rapporteur Kees Kist keek namens De Telegraaf met veel aandacht naar de verdediging én voorhoede van Oranje. De voormalig topschutter, met 21 interlands achter zijn naam, is zeer te spreken over de inbreng van Memphis Depay. Donyell Malen daarentegen heeft Kist niet weten te overtuigen.

"In alle eerlijkheid? Ik zou hem niet hebben opgesteld", zegt Kist in duidelijke bewoordingen over Malen, die woensdagavond de linksbuitenpositie bekleedde bij Oranje. "Op die positie wil ik brutaliteit en flair zien. Donyell houdt zich te gedeisd. Hij heeft zoveel snelheid, maar maakt nooit een vuist naar een ander. Misschien zit het in zijn karakter." Kist heeft wél genoten van Depay, die de nodige werklust aan de dag legde. "Dan is hij gewoon levensgevaarlijk. Hij trekt zijn eigen plan en doet soms alles wat verboden is. Misschien is niet alles goed wat hij doet, maar jeetje mina wat heb ik een respect voor hem als hij zo lekker actief is."

Kist zag ook in verdedigend opzicht zaken die voor verbetering vatbaar zijn. De analist snapt bijvoorbeeld niet waarom Patrick van Aanholt de voorkeur kreeg als linksback. "Je zou denken dat Patrick al genoeg heeft geleerd in de Premier League. Maar Owen Wijndal is amper twintig jaar en die doet het op de plek van linksachter gewoon slimmer. Ik zou drie van de vier verdedigers in de rust hebben gewisseld", aldus Kist, die ook een duidelijk oordeel velt over collega-verdediger Daley Blind. "Daley heeft het nooit van zijn snelheid moeten hebben, maar in deze fase van zijn carrière lijkt het alsof er meer niet meer zo makkelijk gaat als vroeger. Op de plek waar hij nu staat is dat dodelijk."

Ook de twee andere verdedigers die aantraden tegen Polen verdienen in de optiek van Kist niet meer dan een onvoldoende. "Ik draai er maar niet om heen, ik vond de hele defensie zwak tegen Polen. Misschien mocht Denzel Dumfries niet weer 90 minuten aan de bak, maar het verschil zie je gewoon. Hans Hateboer heeft niet de killersmentaliteit van Dumfries." Kist is ook teleurgesteld in Stefan de Vrij. "Hij was in de Serie A de beste verdediger afgelopen seizoen. Van zo’n kerel verwacht ik dat hij beter dekt in Oranje. Met zijn kwaliteiten hoort hij een vaste waarde te zijn."

Kist ventileert tot slot zijn mening over bondscoach Frank de Boer. De opstelling tegen Polen wordt als 'niet logisch' omschreven. "Ik begrijp heus wel dat een coach iedereen speelminuten wil geven. Maar begin dan in elk geval met je sterkste opstelling. Die had Oranje niet met Hateboer en Van Aanholt achterin en met Malen voorin. Die hadden alle drie het laatste half uur kunnen spelen", zo concludeert de voormalig international. "Met de tactiek was weinig mis. Frank had Depay een vrije rol gegeven en hij speelde met buitenspelers", zo besluit Kist.