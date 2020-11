Feyenoord lijkt na Bijlow wederom basiskracht tot winterstop te missen

Ridgeciano Haps is enkele weken niet inzetbaar, zo maakt Feyenoord donderdag wereldkundig via de officiële kanalen. De Rotterdamse club meldt dat de linksback om 'medische redenen' voorlopig aan de kant moet blijven. Hierdoor trainde Haps de afgelopen dagen al niet mee met de selectie van trainer Dick Advocaat. Het is nog niet bekend wanneer hij precies zijn rentree kan maken in de hoofdmacht van Feyenoord.

Het is wederom een flinke tegenvaller voor Dick Advocaat, die onlangs al te horen kreeg dat Justin Bijlow vanwege een voetblessure tot de winterstop niet inzetbaar is. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Haps de komende tijd wordt vervangen door Tyrell Malacia, die door een heupoperatie enkele maanden moest revalideren maar nu weer fit is. Normaal gesproken begint hij op 22 november als linksback, als tegen hekkensluiter Fortuna Sittard de Eredivisie wordt hervat.

Haps is dit seizoen één van de meest constante spelers van Feyenoord. De vleugelverdediger kwam tot dusver tot vier doelpunten in tien wedstrijden in de Eredivisie en Europa League. Het lijkt erop dat de linksback de Europese duels met CSKA Moskou (26 november) en Wolfsberger AC (10 december) moet missen. Daarnaast staan de naast Fortuna-uit de competitieduels met FC Utrecht (29 november), Heracles Almelo (6 december) en VVV-Venlo (13 december) op de tocht.