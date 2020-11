‘Zlatan nam het laatste woord, stond op en zei: ‘Dan hak ik zijn hoofd eraf’’

Zlatan Ibrahimovic en Rafael van der Vaart kregen het in 2004 met elkaar aan de stok bij Ajax. De onderlinge irritaties kwamen tot uiting nadat de spits zijn ploeggenoot bij de Amsterdammers tijdens een oefeninterland tussen Nederland en Zweden blesseerde. David Endt, toenmalig teammanager bij Ajax, vertelt in de Ajax Podcast hoe de irritaties tussen Ibrahimovic en Van der Vaart zich ontwikkelden.

“Er was in die tijd een jonge groep spelers (onder meer Van der Vaart, Nigel de Jong en Wesley Sneijder, red.) en Zlatan ergerde zich aan hen”, zo blikt Endt terug. Ibrahimovic speelde tussen 2001 en 2004 bij Ajax, terwijl de spelers waar Endt op doelt in dezelfde tijd doorbraken. “Die jongens uit de jeugdopleiding kwamen de kleedkamer binnen met een grote mond. Zlatan zei: ‘Die kleine jongens weten niet waar het leven om draait’. Hij was destijds zelf ook nog jong, maar dacht al zo. Door de irritaties groeide er een afstand tussen die jonge jongens en Zlatan, hij liet in de kleedkamer zien dat ze niet met hem moesten sollen.”

“Rafael is een lieve jongen, maar wilde zijn rol spelen. Hij was een publiekslieveling en voelde zichzelf sterk. Dat zorgde op de een of andere manier voor irritatie bij Zlatan”, gaat de voormalig teammanager van Ajax verder. De bom barstte na een oefeninterland tussen Nederland en Zweden in augustus 2004, waarin Ibrahimovic Van der Vaart al dan niet bewust blesseerde. Ondanks dat Ibrahimovic Van der Vaart direct na de wedstrijd belde via de telefoon van Nigel de Jong en zijn excuses maakte, ontstond er door uitspraken in de media toch een conflict tussen de twee ploeggenoten.

“Na de wedstrijd klaagde Rafael over het gedrag van Zlatan, dat hij niet eens naar hem toekwam om te vragen hoe het ging. Dat zorgde weer voor irritatie bij Zlatan, die zei: ‘Die jonge gozer moet zijn mond houden. Ik weet wat ik doe en zou nooit op deze manier om aandacht vragen’. Dat was precies wat de pers wilde, die hebben er een groot verhaal van gemaakt”, vertelt Endt. Toenmalig trainer Ronald Koeman besloot een meeting met het hele team te beleggen toen iedereen eenmaal was teruggekeerd in Amsterdam.

“Die ruzie was niet goed voor de kleedkamer. Zlatan zat een beetje los van de groep. Het was een situatie die je kon beschrijven als Zlatan tegen de rest van de wereld. Er hing een groot negatief sentiment rond hem, wat werd gestimuleerd door de pers. Iedereen leek de kant van Rafael te kiezen. Op een gegeven moment vroeg ik Wesley wat hij ervan vond en hij zei: 'Zlatan heeft een punt, hij is een goede gozer'. Wesley herkende het echte leiderschap van de grote man van de straat”, herinnert Endt zich. “Zlatan had het laatste woord en stond op. Hij zei: ‘Als hij ooit nog zo over mij spreekt zonder het direct tegen mij te zeggen, dan hak ik zijn hoofd eraf’. Er ontstond een grote stilte. Iedereen was onder de indruk. Hij gebruikte grote woorden, maar is ook nog in staat het te doen.”

Ibrahimovic maakte kort daarna zijn laatste doelpunt als speler van Ajax in de ArenA tijdens de wedstrijd tegen NAC Breda (6-2 overwinning), voordat hij in de laatste dagen van de transferwindow van 2004 naar Juventus zou verkassen. De treffer die na een solo tot stand kwam, is uitgegroeid tot een iconisch doelpunt. “Het was magisch, een eruptie van zijn talent en kwaliteiten. Op dat moment wisten we niet dat hij zou vertrekken, maar het was een perfect afscheid. De fans waren niet heel blij met hem, omdat ze de kant kozen van de jonge spelers uit de eigen jeugd. Met die ongekende actie snoerde hij iedereen de mond. Spelers vielen om, als amateurs, en hij hield de bal. Het was een groot statement. Alleen de grootste spelers kunnen zoiets op een moment waarop ze dat zelf willen. Dat vereist kwaliteit, maar ook een karakter. Dit was een vaarwel, een saluut. Hij wilde laten zien: dit ben ik, dit is de speler die jullie gaan missen.”