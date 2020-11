Bondscoach woest om uitgelicht moment met Lewandowski: ‘Beschamend’

Voorafgaand aan het Nations League-duel tussen Polen en Nederland (1-2) ging het veelvuldig over de verstoorde verstandhouding tussen bondscoach Jerzy Brzeczek en Robert Lewandowski. Veel mensen zagen in de 27e minuut van het treffen in Chorzów een bevestiging hiervan, toen de spits van Bayern München niet leek te luisteren naar aanwijzingen van de keuzeheer. Brzeczek is na afloop echter woest dat het fragment verkeerd geïnterpreteerd en opgeblazen is.

“Het ging erover hoe Mati (Mateusz Klich, red.) in defensief opzicht op het veld moest bewegen. Ik vertelde Lewandowski enkele dingen, die hij moest doorgeven aan Mateusz. Het laat zien hoe makkelijk de boel te manipuleren is. Het is beschamend en respectloos richting mij. Maar tegenwoordig wordt alles uitgelicht”, geeft Brzeczek te kennen. Lewandowski werd in de rust van het duel vervangen door Krzysztof Piatek.

Het gezicht van Robert Lewandowski in discussie met zijn bondscoach... ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 18 november 2020

“Na de laatste wedstrijd tegen Italië (2-0 nederlaag) had Robert wat problemen. Pas na de laatste training gaf hij aan dat hij minimaal 45 minuten kon spelen. We hadden afgesproken dat hij het zou laten weten als er wat gebeurde, daarom deed Piatek al een warming-up voor de wedstrijd. Tijdens de rust gaf Robert aan dat hij nog steeds last had en dat hij geen risico wilde nemen”, zo verklaart de Poolse bondscoach de wissel van Lewandowski. Ondanks de nederlaag sprak Brzeczek van een ‘goede wedstrijd’.

“We hadden er problemen mee wanneer Nederland de ballen achter onze achterste linie legde. Dat hebben we gecorrigeerd, waarna ze niet meer op die manier kansen hebben gecreëerd. Dat we uiteindelijk verliezen door een penalty en een corner, doet pijn. Iedereen weet natuurlijk ook wat Nederland voor team is en hoe ze uit het niets kansen kunnen creëren”, aldus Brzeczek, wiens baan na de nederlaag tegen Oranje verder onder druk komt te staan. “Ik heb voor de wedstrijd met Zbigniew Boniek (voorzitter van de Poolse voetbalbond, red.) gesproken, maar dat ging niet over mijn baan. Ik heb geen Twitter, dat interesseert me verder niet. Het lijkt me dat journalisten niet het lot van een bondscoach bepalen.”