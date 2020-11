Matig optreden Hateboer kan voor nieuwe Oranje-uitnodiging bij Ajax zorgen

Hans Hateboer speelde woensdagavond tegen Polen niet zijn beste wedstrijd in Oranje en werd door Voetbalzone beoordeeld met een 4, het laagste cijfer van alle spelers. Jeroen Grueter stelt in de voetbalpodcast van de NOS dat de vleugelverdediger van Atalanta langzaam een punt bereikt waarop men zich moet afvragen of hij nog opgeroepen dient te worden. De commentator van de NOS stelt dat de staf van Oranje ook nadrukkelijk de verrichtingen van Sean Klaiber in de gaten houdt.

“Hij begint langzaam maar zeker een punt te bereiken dat je je moet afvragen of hij nog bij de selectie hoort. Hij heeft toch genoeg kansen gekregen”, zegt Grueter over Hateboer. Hij kreeg in Polen, waar Oranje met 1-2 won, de voorkeur boven Denzel Dumfries, omdat bondscoach Frank de Boer ‘frisse benen’ wilde. In de laatste acht interlands van het Nederlands elftal kreeg Hateboer zes keer een basisplaats als rechtsback. Als Hateboer buiten de selectie van Oranje gelaten gaat worden, zou Klaiber zijn plek weleens kunnen overnemen.

“Misschien dat Klaiber een stap kan gaan maken. Daar kijken ze in de staf van Oranje wel naar. Maar hij moet eerst grote wedstrijden gaan spelen en zich gaan onderscheiden. Die zou daar met zijn aanvallend vermogen misschien een rol kunnen spelen, al is hij verdedigend ook niet top”, stelt Grueter. Klaiber werd door Ajax afgelopen zomer voor ruim vier miljoen euro overgenomen van FC Utrecht. Voorlopig speelde de 26-jarige rechtsback zes officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarvan drie als basisspeler. Normaal gezien is Noussair Mazraoui de eerste keuze van trainer Erik ten Hag op de rechtsbackpositie.

Mocht Klaiber een uitnodiging krijgen, volgt hij Ryan Gravenberch. De achttienjarige middenvelder maakte deze interlandperiode voor het eerst deel uit van de Oranje-selectie, zonder dat hij overigens aan spelen toekwam. “Hij is een linkermiddenvelder. Eigenlijk speelt hij op de positie van Frenkie de Jong. Logisch dat Gravenberch bij de selectie zit zeker met zoveel blessures en spelers die afhaken. Zo'n talentvolle jonge voetballer moet je dan onmiddellijk de mogelijkheid geven om te wennen.”