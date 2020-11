Deal van 502 miljoen kan tot samenwerking tussen AZ en Liverpool leiden

Liverpool komt mogelijk op korte termijn voor twintig procent in handen van RedBall Acquisitions. De Liverpool Echo schrijft dat de Fenway Sports Group, de huidige eigenaren, in gesprek zijn over een deal ter waarde van 502 miljoen euro. RedBall is naar verluidt van plan om een voetbalimperium zoals dat van Red Bull op te bouwen en dat zou volgens de krant in de toekomst een innige samenwerking tussen Liverpool en AZ in de hand kunnen werken.

RedBall is opgezet door miljardair Gerry Cardinale en honkbalbestuurder Billy Beane, met als doel om een ‘portfolio’ van Europese voetbalclubs op te bouwen. Daarbij geldt het Red Bull-imperium als voorbeeld: de Oostenrijkse fabrikant van energiedrankjes heeft momenteel Red Bull Salzburg, RB Leipzig, Red Bull Brasil en de New York Red Bulls in handen. Cardinale nam afgelopen zomer met zijn bedrijf RedBird Capital Partners een aandeel van 85 procent in het Franse Toulouse, dat vorig seizoen naar de Ligue 2 degradeerde en de werkgever is van Branco van den Boomen en Stijn Spierings.

Beane heeft ook al een minderheidsaandeel bij twee clubs: Championship-club Barnsley en AZ. Hij is een grootheid geworden in het honkbal en wist met Oakland Athletics op regelmatige basis gevestigde topclubs te verslaan. Dankzij zijn Moneyball-principe, een statistische benadering van de sport, wist hij de honkbalwereld te verbazen. Beane werd enkele jaren geleden verkozen in de top tien van beste en invloedrijkste Amerikaanse sportbestuurders van alle sporten. De Liverpool Echo voorspelt echter dat Beane eerst zijn huidige baan als baas van de Oakland Athletics moet opzeggen om meer clubs aan het ‘portfolio’ van RedBall te kunnen toevoegen.

Beane (rechts) met Max Huiberts (technisch directeur) en Robert Eenhoorn (algemeen directeur) bij een training van AZ.

AZ maakte in september wereldkundig dat Beane een aandeel van vijf procent in AZ had genomen, nadat hij al als adviseur fungeerde bij de Alkmaarders. “Door dit nu te formaliseren, verzekeren we ons van duurzame samenwerking met het oog op de toekomst van AZ. Gebruik maken van Billy's expertise, ervaring en netwerk gaat in onze visie ongelooflijk waardevol zijn voor die toekomst”, liet algemeen directeur Robert Eenhoorn, die Beane als oud-honkballer al kende, weten op de clubsite. René Neelissen, voorzitter van de Raad van Commissarissen, wees op het netwerk van Beane. “In sommige aspecten is de voetbalsport een voorloper in vergelijking met andere sporten, maar in veel opzichten is het tegenovergestelde waar.”

De Liverpool Echo stelt dat de betrokkenheid van Beane bij AZ belangstelling wekt en hint naar een toekomstige samenwerking met Liverpool. Er wordt aangehaald dat Liverpool niet de eerste Premier League-club zou zijn met een samenwerking in Nederland, daar NAC Breda en Manchester City en Vitesse en Chelsea eerder de handen ineen sloegen. “Het moet blijken of Beane ervoor kiest om de twee clubs gescheiden te houden. Het is in ieder geval duidelijk dat AZ en Liverpool op dezelfde manier vooruit zullen gaan denken”, schrijft de Liverpool Echo.

Het is in ieder geval de bedoeling dat Liverpool het belangrijkste onderdeel wordt van het RedBall-imperium. Er al echter nog wel een overeenkomst gevonden moeten worden met de huidige eigenaren van the Reds. John W. Henry, de eigenaar van de Fenway Sports Group, Cardinale en Beane zijn echter geen onbekenden van elkaar en worden zelfs vrienden genoemd. Henry en Beane zouden elkaar goed kennen vanuit het honkbal, wat de onderhandelingen enigszins kan versoepelen.