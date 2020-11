Nations League Final Four: waar en wanneer wordt er door wie gespeeld?

De groepsfase van de Nations League zit erop. In tegenstelling tot de vorige editie is Oranje er dit jaar niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Final Four. Het complete deelnemersveld van de laatste vier in het UEFA-toernooi ziet er anders uit, daar ook Engeland, Zwitserland en titelverdediger Portugal zich niet hebben weten te plaatsen. Na de laatste speelronde in de groepsfase is bekend welke vier landen volgend jaar gaan strijden om de eindzege.

Wie zijn de Final Four?

De groepswinnaars van Divisie A hebben zich geplaatst voor de Final Four van de Nations League. Frankrijk was het eerste land dat zich kwalificeerde. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps eindigde bovenaan in Groep A3 voor Portugal, Kroatië en Zweden. Ook Spanje plaatste zich en deed dat op overtuigende wijze. Na de 6-0 overwinning op Duitsland is ook het team van Luis Enrique erbij. De wereldkampioen van 2010 bleef Duitsland, Oekraïne en Zwitserland voor.

In Groep A2 bleek België te sterk voor Denemarken, Engeland en IJsland, waardoor de Rode Duivels volgend jaar kans maken om een prijs in de wacht te slepen. In Groep A1 hadden in de laatste speelronde Nederland en Polen nog kans om op de eerste plaats te eindigen, maar Italië maakte geen fout tegen Bosnië & Herzegovina en plaatste zich derhalve als laatste land voor de knock-outfase. Op 3 december vindt een loting plaats om te bepalen welke landen tegen elkaar spelen in de halve finales.

Wanneer is de finale?

De knock-outfase van de Nations League vindt plaats in oktober 2021. De halve finales staan voor 6 en 7 oktober op het programma. Op 10 oktober worden de troostfinale en finale afgewerkt. Dit betekent dat de knock-outfase van de Nations League wordt gespeeld na de start van de WK-kwalificatie (maart 2021) en het EK (juni/juli 2021).

Waar wordt er gespeeld?

De finales van de Nations League worden volgend jaar afgewerkt in Italië, de winnaar van Groep A1. Nederland en Polen hadden ook interesse om de finales af te werken, maar nu de Italianen de groep hebben gewonnen kiest de UEFA voor dat land. De UEFA zal op 3 december tijdens de Nations League-loting officieel bevestigen in welke stadions gespeeld gaat worden. Volgens Goal zijn het San Siro (Milaan) en het Allianz Stadium (Turijn) de potentiële stadions.