Memphis Depay baalt: ‘Dat was dramatisch, schandalig en dat is jammer’

Het Nederlands elftal besloot de Nations League-campagne woensdagavond met een 1-2 overwinning op Polen. Het was echter niet voldoende om de Final Four te bereiken en daar baalt Memphis Depay van. De aanvaller van Olympique Lyon is in gesprek met de NOS ook kritisch over de start van Oranje en het veld in het Stadion Slaski in Chorzów, maar toont zich positief over de getoonde veerkracht.

“Lastig, we begonnen niet goed en scherp”, zo antwoordt Depay op de vraag ‘wat voor avond’ het was. Kamil Józwiak opende al na vijf minuten de score namens de thuisploeg. “Dan maak je het jezelf moeilijk hier op zo’n veld. Dat moeten we herstellen en hebben we uiteindelijk gedaan. Ook in de eerste helft, daarna krijg je de wedstrijd in handen en ontstaan er kansen. Maar we beginnen niet goed, dat is gewoon vervelend. Heel erg frustrerend. Om naar te kijken, maar ook voor ons. Dan moet je toch iets gaan verzinnen waardoor je goed in de wedstrijd komt. Nu sta je na vijf minuten achter, komt de druk weer bij ons te liggen en dat is gewoon niet nodig. We moeten kritisch op onszelf zijn.”

De beste drie spelers van Oranje waren ook helemaal niet zo goed

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

“Ik ben geen verdediger, dus ik weet niet precies wat er mis gaat. Dat kijken we terug op beelden als we weer bij elkaar komen. In aanvallend opzicht creëren we ruimte en de nodige aanvallen, met een beetje luck levert dat meer op. Maar dan glijd je net weg...”, gaat de aanvaller verder. Er wordt vervolgens gesteld dat het veld een ‘akker’ was. “Ja, het was dramatisch, een schandalig veld en dat is jammer. Maar daar moet je mee omgaan, dat hebben we gedaan. Niet goed genoeg, denk ik. Maar toch trek je hem nog recht in de tweede helft. Daar mogen we onszelf voor complimenteren, dat we die strijd leveren. Ik weet niet hoe vaak ik ben getrapt of getrokken, het hele team heeft strijd geleverd.”

Depay wordt erop gewezen dat hij en Georginio Wijnaldum, die in Polen de Nederlandse doelpunten aantekenden, veertien van de laatste twintig Oranje-treffers verzorgden. “Dat is het vertrouwen dat we krijgen. Ik weet niet waarom we daarvoor minder scoorden, misschien heeft dat met vertrouwen of de rol te maken. We weten dat we belangrijk zijn en willen ook graag de bijdrage leveren, maar het hele team zoekt ons. Toch kunnen we nu niet tevreden zijn, want we zijn nooit tevreden en willen eigenlijk prijzen winnen. We kunnen ons nog ontwikkelen. Ik ben zelf nog jong, maar kijk naar jongens als Donyell en Calvin. Die pakken nu hun eerste caps en komen er ook langzaam bij.”