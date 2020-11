Oranje-internationals delen privéjet na overwinning in Polen

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Donny van de Beek en Georginio Wijnaldum zijn woensdagavond in Polen samen in een privéjet gestapt om terug te keren naar respectievelijk Manchester United en Liverpool. Beide Oranje-internationals laten op Instagram zien dat zij samen in het vliegtuig zitten op weg naar hun club, nadat eerder op de avond Polen met 1-2 werd verslagen in de Nations League. De twee middenvelders komen mogelijk komend weekend alweer in actie. Manchester United neemt het zaterdagavond om 21.00 uur op tegen West Bromwich Albion, terwijl Liverpool zondag om 20.15 uur op Anfield aantreedt tegen Leicester City.