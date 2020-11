‘Oranje lijkt op Belgen die in 2014 hun eerste eindtoernooi gingen spelen’

Het Nederlands elftal sluit het kalenderjaar 2020 af met een overwinning op Polen in de Nations League. De 1-2 zege is niet genoeg voor de eerste plaats in de groepsfase, waardoor kwalificatie voor de Final Four aan de neus van Frank de Boer en zijn team voorbij gaat. De Nederlandse kranten zijn donderdag eensgezind: de bondscoach kan met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen interlandperiode, maar met name in verdedigend opzicht is er nog veel werk aan de winkel.

Nederland kwam in Chorzow al vroeg op achterstand na balverlies van Hans Hateboer. De Telegraaf is kritisch op De Boer met betrekking tot zijn keuze om de rechtsback van Atalanta op te stellen. “Hoewel er aan de 1-0 van Polen een serie kapitale fouten voorafging, moest De Boer die zichzelf ook aanrekenen. Het siert de 112-voudig international dat hij met de clubs meedenkt en in Chorzow ten opzichte van het duel met Bosnië en Herzegovina voor vier paar ’frisse benen’ koos, maar hij dient in de eerste plaats toch echt (het belang van) de KNVB. De keuze voor Hans Hateboer als rechtsback was een misser”, stelt verslaggever Mike Verweij in zijn verslag.

Hateboer wordt kritisch benaderd in de krant. De back werd tien minuten na rust door De Boer naar de kant gehaald. “Na 56 minuten moest De Boer zijn inschattingsfout rechtzetten en Dumfries alsnog inbrengen voor Hateboer. De speler van Atalanta had in de zesde minuut indirect schuld aan de vroege achterstand”, zo klinkt het. “Na een ingooi op de Poolse helft bleef hij – waarom weet niemand – te lang buiten het veld staan en kon zijn directe tegenstander Kamil Jozwiak ervandoor. Klaassen werd er door de Pool uitgelopen en Blind verzuimde Jozwiak naar de buitenkant te dwingen, waardoor die simpel naar binnen kon kappen en via de binnenkant van de paal scoorde. Krul was kansloos: 1-0.”

Door doelpunten van Memphis Depay en Georginio Wijnaldum gingen de drie punten mee naar Nederland. De overwinning is echter niet genoeg voor de eerste plaats, daar Italië met 0-2 won op bezoek bij Bosnië & Herzegovina. “Maar de tweede zege op rij zal De Boer vier maanden lang een lekker gevoel geven. Het duel in Polen geeft voldoende handvatten om verder te bouwen aan een elftal dat op het EK hoge ogen kan gooien. De grootste winst van de afgelopen interlandperiode was misschien wel dat een aantal spelers zich nadrukkelijk aandiende. Wijndal, Klaassen en de in Polen uitstekende Stengs geven De Boer volop (luxe) keuzes. Terwijl de terugkerende Matthijs de Ligt met open armen zal worden ontvangen. Dat het duo Blind/De Vrij geen Van Dijk/De Ligt is, werd in Polen wel duidelijk.”

Het Algemeen Dagblad merkt op dat De Boer ‘vrij radicaal’ heeft gebroken met de lijn van Ronald Koeman, de voorganger van de huidige bondscoach. “In elke linie van het elftal is de concurrentiestrijd opengegooid en legt De Boer andere (soms verrassende) accenten”, zo schrijft Maarten Wijffels in zijn analyse. De verslaggever ziet meerdere veranderingen sinds de aanstelling van De Boer. “Hij is de eerste coach bij Oranje die openlijk zegt: keept Jasper Cillessen niet bij een club, dan wordt hij ook niet onze toernooikeeper. De sleutels van het middenveld zijn voor Davy Klaassen, een nieuwe conciërge die onder Koeman nooit werd geselecteerd. In de aanval schuift De Boer met Memphis Depay en ligt de spitspositie open. Wat de resultaten betreft: na een moeilijke start begint De Boer nu te winnen.”

Nederland speelde vorige week met 1-1 gelijk tegen Spanje. Ook toen kreeg het in de eerste helft een doelpunt om de oren en kwam het na rust sterk terug. “Benieuwd of dat tegen België ook kan”, vraagt Wijffels zich af. “Over dat team gesproken: Oranje lijkt op de Belgen, maar dan de Rode Duivels die in 2014 hun eerste eindtoernooi gingen spelen met de generatie De Bruyne, Hazard, Mertens, Vertonghen, Kompany. Een team dat op goede dagen van elk topland kon winnen, maar ook nog geregeld in het mes liep. Is Oranje al zover dat één slechte dag niet meteen fataal hoeft te zijn op een toernooi? Nee. Net als de Belgen destijds.”

Het NRC gaat ook in op de vroege tegentreffer die Oranje kreeg te verwerken. “Dat hij zover mocht komen, was niettemin een wonder. Oranje is immers al zo vaak vroeg op achterstand gekomen dat je enige waakzaamheid verwacht voor wat inmiddels de ‘traditionele vroege tegengoal’ is gaan heten. Het tegendeel bleek waar”, zo klinkt het. “Gelukkig voor De Boer was dit geen voorteken op wat komen ging. Want met een intact gehouden as, werd Oranje al snel gevaarlijk. Fijne, snelle combinaties waren het, die in een tijdsbestek van zo’n vijf minuten tot drie doelpunten hadden moeten leiden van Georginio Wijnaldum, Davy Klaassen en Stengs.” De verslaggever zag dat Polen na rust sterker leek, maar toch nam Oranje het initiatief over. “De gelijkmaker diende zich aan en viel tien minuten voor tijd, toen Memphis Depay scoorde vanaf de stip. De Boer bracht meer aanvallers in en dat had effect. Zeven minuten voor tijd kopte Wijnaldum de winnende binnen, toch ietwat onverwacht.”

Volgens Trouw kreeg De Boer tegen Polen ‘een waarheidsgetrouwe indruk’ van zijn ploeg. “In Polen werd een matige eerste helft gecompenseerd met een acceptabele vertoning na rust (1-2)”, zo luidt het oordeel. “De Boer kreeg andermaal onder ogen welke beperkingen zijn elftal op dit moment nog heeft – tekortkomingen waarvan het de vraag mag zijn of ze komende zomer, op het EK, al verholpen zullen zijn. Daarvoor is de ploeg nog te jong, te onervaren. De Boer doet, in lijn met zijn voorganger Koeman, wat hij moet doen in zo’n situatie: zijn elftal wapenen met de beperkte middelen die hij heeft. Waarbij hij ook nog eens rekening moet en wil houden met de overvolle speelkalender.”

De krant is kritisch op de achterhoede en stelt het potentieel van sommige internationals aan de kaak. “Druistig en eendimensionaal zijn de beoogde backs Wijndal (20) en Dumfries (24), die geheel conform hun leeftijd nog fouten maken; fouten die op een EK vroeg of laat worden afgestraft. En wie staan er straks centraal in de verdediging om die missers te compenseren? De Ligt en Van Dijk, beiden herstellende van blessures, of een gelegenheidsduo met De Vrij en Blind? Dat tweetal liet ook tegen Polen weer geen waterdichte indruk achter.” Dat Nederland de groepsfase van de Nations League niet heeft gewonnen is volgens het dagblad terecht. Oranje moet het doen met de tweede plaats. “En dat is een juiste afspiegeling van waar Oranje nu staat. Toplanden als Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië zijn nu nog te sterk voor dit Nederland.”