PSV ontslaat jeugdtrainer wegens ‘transferappjes’ aan Mauro Júnior

PSV heeft jeugdtrainer Stefan Maletic in het voorjaar weggestuurd wegens ‘transferappjes’ aan Mauro Júnior, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De 33-jarige oud-verdediger was sinds de zomer van 2019 werkzaam op De Herdgang, maar daar kwam tien maanden later al een einde aan. Inmiddels is Maletic werkzaam als assistent van Rogier Meijer bij NEC Nijmegen.

Maletic stuurde Mauro in april verschillende appjes, waarin hij zou hebben medegedeeld dat hij de 21-jarige Braziliaan had aanbevolen bij een managementbureau dat profielen van spelers voor een club in de Verenigde Arabische Emiraten zocht. De toenmalig jeugdtrainer van de Eindhovenaren wilde graag telefonisch in contact komen met Mauro, maar die hield de boot af en verwees hem door naar zijn eigen zaakwaarnemer.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat uit de apps blijkt dat Mauro zich ‘zeer loyaal’ opstelt richting zijn eigen zaakwaarnemer en geenszins van plan was om zomaar in contact te treden met ‘een onbekende, die een aanlokkelijk voorstel zou hebben waardoor hij en zijn familie nooit meer hoeven te werken’. Uiteindelijk kregen hoofd jeugdopleidingen Ernest Faber en technisch manager John de Jong in de gaten dat Maletic op deze manier toenadering zocht bij Mauro en raakten ‘geprikkeld’, omdat men niet verwacht had dat een jeugdtrainer hiervoor een speler uit de A-selectie zou benaderen. Uiteindelijk heeft PSV wegens een ‘vertrouwensbreuk’ besloten om afscheid te nemen van Maletic, die het hier niet mee eens was.

De oud-verdediger van onder meer De Graafschap, TOP Oss, Achilles’29 en Burton Albion stapte naar het College van Arbiters van de KNVB, dat oordeelde dat PSV hem een bedrag van 20.000 euro moest betalen voor het voortijdig beëindigen van zijn contract. Tegelijkertijd werd er geconcludeerd dat de handelswijze van Maletic ‘ontoelaatbaar’ was en ‘niet zoals van een goed werknemer mocht worden verwacht’. Toch achtte het College van Arbiters het meer voor de hand liggend dat Maletic een reprimande had gekregen in plaats van een ontslag op staande voet, omdat hiervoor geen dringende reden was en niet vaststaat dat hij ter kwader trouw heeft gehandeld.

PSV haalde Mauro in 2017 weg bij Desportivo Brasil en voorlopig speelde de jeugdinternational van Brazilië 37 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Na een huurperiode bij Heracles Almelo kan de middenvelder dit seizoen rekenen op de nodige speeltijd onder trainer Roger Schmidt, want hij kwam in deze jaargang voorlopig tot twaalf optredens. Het contract van Mauro in Eindhoven loopt nog door tot medio 2022.