Van Hooijdonk en Van der Vaart genieten: ‘Hij kent geen enkele schaamte’

Het Nederlands elftal boekte woensdagavond een zwaarbevochten overwinning in en tegen Polen. De ploeg van bondscoach Frank de Boer boog in het laatste kwartier een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning, door doelpunten van Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zeggen na afloop bij de NOS te hebben genoten van het spel van Depay.

“De tweede helft kreeg Oranje minder grote kansen dan in de eerste helft. Hij was de speler die voor al die kansen verantwoordelijk was. Als er iets gebeurde, was Memphis daarbij betrokken”, zo begint Van Hooijdonk zijn analyse. “Hij pikt zelf de bal op om iets te gaan doen, maakt zelf de actie en kent geen enkele schaamte. Het maakt niet uit hoe moeilijk, hij wil iedere bal hebben. Hij pakt de verantwoordelijkheid."

OnsOranje is TERUG dankzij een kanonskogel van Memphis Depay! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 18 november 2020

Depay tekende na 77 minuten spelen voor de gelijkmaker vanuit een strafschop, die hij kiezelhard tegen de touwen schoot. “Bij de penalty schiet hij een spinnetje uit de goal”, lacht Van Hooijdonk. Depay speelde tegen Polen weer in de punt van de aanval, aanvankelijk geflankeerd door Donyell Malen en Calvin Stengs. De aanvaller van AZ werd in de tweede helft vervangen door Steven Berghuis. In de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina (3-1 zege) van afgelopen zondag was Luuk de Jong nog de spits en speelde Depay als linksbuiten.

“Hij was na rust in een aantal gevallen de afmaker. In de eerste helft was hij vaak de speler die het slimme passje gaf en liet hij zich wat meer terugzakken”, zegt Van Hooijdonk als de positie van Depay ter sprake komt. “Hij doet toch wel wat hij wil, zo moet hij ook spelen”, zo haakt Van der Vaart in. “Veel mensen zeggen dat hij niet mee verdedigt, maar hij doet zó stinkend zijn best. Alle dreiging komt bij hem vandaan. Die penalty was echt geweldig.”