Lukaku vijzelt imposant moyenne op en schiet België naar Final Four

België heeft zich weten te plaatsen voor de Final Four van de Nations League. Door een 4-2 overwinning op Denemarken werden de Rode Duivels winnaar van Groep 2 in Divisie A. Grote man bij de Belgen was Romelu Lukaku, die twee doelpunten voor zijn rekening nam en zijn totaal aantal treffers in dit seizoen daarmee al naar twaalf tilde. Engeland won tegelijkertijd met 4-0 van IJsland, dat zonder een punt te hebben gehaald degradeert naar Divisie B.

België - Denemarken 4-2

Het duel in het King Power at Den Dreef stadion in Leuven was slechts drie minuten oud toen België al op voorsprong kwam. Youri Tielemans pikte een aanvankelijk door Romelu Lukaku verloren bal op en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied doeltreffend uit: 1-0. De middenvelder van Leicester City was afgelopen week ook al trefzeker geweest in het met 2-0 gewonnen thuisduel met Engeland. Denemarken liet zich niet uit het veld slaan en kwam tien minuten later alweer op gelijke hoogte. Jan Vertonghen blokte een schot van Martin Braithwaite, waarna de bal hoog in het strafschopgebied terechtkwam. Jonas Older Wind torende boven iedereen uit en kopte de gelijkmaker binnen.

Beide ploegen hadden vervolgens mogelijkheden om voor rust de voorsprong te pakken. Zo schoot Lukaku namens de Belgen net naast, terwijl de Belgische doelman Thibaut Courtois reddend moest optreden bij een inzet van Braithwaite en Yussuf Poulsen een gevaarlijke voorzet van Christian Eriksen maar net aan zich voorbij zag gaan. Al snel na rust was het wel raak. Tielemans nam een vrije trap snel, waarna Kevin De Bruyne in staat werd gesteld om Lukaku te lanceren. De spits van Internazionale maakte van binnen het strafschopgebied geen fout. Lukaku leek vervolgens het duel met zijn zeventiende goal in de laatste veertien interlands te beslissen. Hij kopte binnen na een voorzet van Thorgan Hazard.

Dit zie je Thibaut Courtois zelden doen ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 18 november 2020

Dat de spanning met nog vijf minuten te gaan toch nog terugkwam in de wedstrijd, was te wijten aan Courtois. De doelman van Real Madrid liet een terugspeelbal van Nacer Chadli onder zijn voet door rollen en zorgde er daarmee voor dat de marge verkleind werd tot één. Denemarken mocht nog twee minuten hopen op een resultaat in België, want kort daarna besliste De Bruyne het duel definitief. Een pass van Thomas Foket belandde ver bij de tweede paal, waar de doorgelopen middenvelder van Manchester City de 4-2 eindstand op het scorebord wist te zetten.

Engeland - IJsland 4-0

Voorafgaand aan het bezoek aan Wembley was IJsland de hekkensluiter in Groep 2, met nul punten uit vijf wedstrijden. Tegelijkertijd wisten de Engelsen dat een plaats bij de Final Four van de Nations League al niet meer haalbaar zou zijn, waardoor er in feite niks meer op het spel stond. The Three Lions slaagden er al in de eerste helft in om afstand te nemen van IJsland. Na twintig minuten spelen promoveerde Declan Rice een vrije trap van Phil Foden met het hoofd tot de openingstreffer. Hij werd daarmee de eerste West Ham United-doelpuntenmaker in het Engelse nationale team sinds Matthew Upson in 2010.

Vier minuten later werd de marge al verdubbeld. Na een matig weggewerkte voorzet van Bukayo Saka kwam Mason Mount op de rand van het vijfmetergebied in balbezit. De aanvallende middenvelder van Chelsea bleef koel en plaatste het leer in de verre hoek. De aspiraties van IJsland konden al snel in de tweede helft verder de ijskast in, toen Birkir Már Saevarsson met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Engeland leek redelijk genadig te zijn voor IJsland, maar liep in de laatste tien minuten door een dubbelslag van Foden toch nog uit naar een 4-0 overwinning.