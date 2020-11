Oranje knokt zich dankzij Depay en Wijnaldum ijzersterk terug naar zege

Het Nederlands elftal heeft woensdag zijn laatste groepsduel in de Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Frank de Boer kwam al heel vroeg op achterstand tegen Polen, nadat de verdediging volledig uit elkaar werd gespeeld. Oranje had het zwaar, maar bleef geloven in de overwinning en werd daarvoor beloond. In de slotfase zorgden een penalty van Memphis Depay en een kopbal van Georginio Wijnaldum voor een 1-2 zege. Nederland eindigt door de zege van Italië op Bosnië-Herzegovina (0-2) tweede in de groep en gaat niet naar de Final Four.

Al in de zesde minuut kwam Oranje op achterstand. Balverlies van Hans Hateboer leidde een vlijmscherpe counter van Polen in. Kamil Jozwiak snelde weg over de linkerflank en liep Davy Klaassen er finaal uit, waarna de middenvelder in de zestien ook nog Daley Blind uitkapte en koelbloedig de bal naast doelman Tim Krul plaatste: 1-0. Nederland kreeg direct daarna drie grote kansen: Depay en Wijnaldum stuitten in hun een-op-een-duel op doelman Lukasz Fabianski, terwijl Donyell Malen een enorme kopkans naast mikte.

Aan de overzijde van het veld brak Przemyslaw Placheta door aan de rechterkant van het veld, waarna de aanvaller de bal in de korte hoek op de paal schoot. Er bleef sprake van een open wedstrijd: Calvin Stengs wipte de bal prachtig naar Wijnaldum, die uit de lucht hoog over schoot. Een prachtige lange bal van Blind kwam tot bij de doorgebroken Depay, maar de spits van Oranje had te veel tijd nodig om de bal te controleren. Malen zette Frenkie de Jong vrij voor Fabianski, die met de voet redde.

Ook in de tweede helft ging het beide kanten op. Placheta werd bij een grote schietkans voldoende gehinderd door De Vrij om hem tot een schot net naast te dwingen, terwijl Krul alert reageerde op een gevaarlijke voorzet van Arkadiusz Reca. Hateboer wist een vrije trap van Depay bij de tweede paal net niet binnen te lopen en even later zag laatstgenoemde een laag schot knap gekeerd worden door Fabianski. Weer enkele minuten later draaide Depay fantastisch weg bij Mateusz Klich, maar Klaassen schoot de bal uit zijn voorzet in het zijnet.

Oranje meldde zich meer en meer voor het doel van Polen. Depay kopte de bal op de lat, maar Wijnaldum had in de aanloop al buitenspel gestaan en werd teruggefloten. Een kwartier voor tijd kreeg Nederland een strafschop, nadat Wijnaldum licht in de rug werd geduwd door Jan Bednarek. Depay ging achter de bal staan en ramde de penalty kiezelhard in de kruising: 1-1. De Boer wisselde aanvallend: Luuk de Jong kwam in plaats van Blind. Vlak daarna kopte Wijnaldum uit een hoekschop van Steven Berghuis, een andere invaller, de winnende binnen: 1-2.