Italië doet wat Nederland niet deed en completeert deelnemersveld Final Four

Italië heeft zich woensdagavond voor de Final Four van de Nations League geplaatst. Het team van assistent-bondscoach Alberico Evani, die coronapatiënt Roberto Mancini voor de derde interland op rij verving, deed waar Nederland eerder niet in slaagde: winnen in en tegen Bosnië en Herzegovina (0-2). Italië sluit Groep A1 met twaalf punten af als winnaar, met slechts een punt meer dan het Nederlands elftal, en neemt volgend jaar oktober net als België, Frankrijk en Spanje deel aan het eindtoernooi van de Nations League.

Italië domineerde de eerste 45 minuten in Sarajevo en de minimale voorsprong in de rust was dan ook verdiend. Toch kreeg Bosnië enkele goede kansen op een doelpunt. Bijvoorbeeld in de vierde minuut, toen Alessandro Florenzi een counteraanval van de thuisploeg over zijn eigen doel werkte. Italië kreeg kansen via Andrea Belotti en Emerson Palmieri, maar de respectievelijk volley en kopbal misten precisie. De derde kans was wél raak.

Manuel Locatelli veroverde na dik twintig minuten de bal op het middenveld en lanceerde Lorenzo Insigne aan de linkerkant. De aanvaller gaf de bal voor en zag hoe Belotti het leer met een aparte volley in de linkerhoek mikte: 0-1. Het was voor Belotti zijn eerste interlandgoal na meer dan een jaar. In het restant van de eerste helft zocht Bosnië naar de gelijkmaker. Gianluigi Donnarumma reageerde subliem met zijn benen op een inzet van Smail Prevljak, terwijl Amer Gojak niet kon profiteren van een misstap van Jorginho. Tussendoor eindigde een heerlijke inzet van Insigne op het aluminium.

In het eerste kwartier na rust ging het duel op en neer. Na een vrije trap van Miralem Pjanic was het uiteindelijk Sinisa Sanicanin die het leer in het zijnet mikte. Aan de andere kant van het veld kon Belotti bij de tweede paal net niet een schot van Francesco Acerbi alsnog tegen de touwen. In de 68e minuut kwamen i Azzzurri alsnog op 0-2. Na heerlijk voorbereidend werk van Locatelli volgde een dito afronding van Domenico Berardi, die doelman Kenan Piric met een volley versloeg.

Berardi werd acht minuten voor tijd gewisseld en zijn vervanger verscheen bijna ook op het scorebord. Federico Bernardeschi ontving de bal van Insigne en zag zijn ferme schot op de lat uiteenspatten. Het bleef zodoende bij doelpunten van Belotti en Berardi.