Van der Vaart baalt van besluit van De Boer: ‘Hij moet fluitend kunnen spelen’

Bij Oranje verschijnen woensdagavond tijdens het laatste groepsduel van de Nations League met Polen vier nieuwe namen ten opzichte van de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina van afgelopen zondag. Hans Hateboer, Patrick van Aanholt, Donyell Malen en Calvin Stengs krijgen de voorkeur boven Denzel Dumfries, Owen Wijndal, Luuk de Jong en Steven Berghuis. Rafael van der Vaart zegt het bij de NOS jammer te vinden dat Wijndal niet aan de aftrap staat in Chorzów.

Presentator Tom Egbers vraagt zich af of er een ‘ander, beter’ Oranje staat in Polen ten opzichte van het duel met Bosnië. “Ik vind qua aanval... Tja, als Malen, Memphis en Stengs het op de heupen hebben. Dan heb je een heerlijke voorhoede. Het middenveld is stabiel en goed. Alleen ik vind dat Wijndal met zijn leeftijd fluitend moet kunnen spelen”, antwoordt Van der Vaart. “Dumfries is gesloopt, dat kan. Hij is ook ziek (Dumfries was de twee weken voor de interlandperiode afwezig bij PSV door een coronabesmetting, red.) geweest, geloof ik. Maar ik zou een jonge jongen altijd laten beginnen.”

“Die laat je dan drie wedstrijden spelen, terwijl je eigenlijk ook Van Aanholt hebt. Hij speelt gewoon bij Crystal Palace, midtable in de Premier League. We doen alsof de Nederlandse competitie van een ander niveau is...”, zo haakt Pierre van Hooijdonk in. Van der Vaart is echter niet zo onder de indruk van Crystal Palace, momenteel de nummer acht van de Premier League. “Die spelen met vijf verdedigers, dat is heel anders. Dat zie je ook aan Hateboer. Als een jongen als Wijndal zo goed speelt, waarom zou je hem dan wisselen? Voor frisse benen? Als je zó jong bent, moet dat makkelijk kunnen.”

“Uiteindelijk moet iedereen ook weer fris terug naar zijn club. Je kan spelers ook óverbelasten. Owen heeft twee keer negentig minuten gespeeld, Dumfries heeft net corona gehad en Luuk en Steven hebben ook veel minuten gemaakt”, zo verklaart De Boer in gesprek met de NOS zijn opstelling. De keuzeheer heeft wél weer een basisplaats ingeruimd voor Daley Blind. “Ik wilde de as van het elftal intact houden. Daar heb ik niet over getwijfeld.”