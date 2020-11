Messi barst weer los: ‘Ik ben het zat om altijd het probleem van alles te zijn’

Lionel Messi heeft woensdag andermaal zijn ongenoegen geuit over zijn situatie bij Barcelona. De 33-jarige aanvaller kwam vanochtend terug op de luchthaven van Barcelona en werd daar direct bedolven onder de aanwezige pers. In een kort statement liet Messi weten de situatie meer dan zat te zijn.

Messi reageerde boos toen hij door de journalisten op vliegveld El Prat in Barcelona geconfronteerd werd met de uitlatingen van Eric Olhats, de voormalige zaakwaarnemer van Antoine Griezmann. Laatstgenoemde gaf Messi er de schuld van dat zijn voormalige cliënt niet uit de verf komt bij Barcelona. Olhats zei onder meer: "Messi was keizer en monarch tegelijk en de komst van Griezmann kon zijn goedkeuring niet wegdragen. Zijn houding was teleurstellend, Antoine kreeg echt het gevoel dat hij niet welkom was. Antoine heeft altijd gezegd dat hij geen problemen heeft met Messi, maar andersom heb ik nooit zulke dingen gehoord."

¡MESSI, DURÍSIMO! "Ya estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club" declaró el 10 ante la pregunta de los periodistas, en su llegada a Barcelona. pic.twitter.com/90mzbqx9JB — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2020

De reactie van Messi daarop laat niets aan duidelijkheid te wensen over. "Ik ben het zat om altijd het probleem van alles binnen de club te zijn", zo hield Messi het kort ten overstaan van tientallen journalisten. De aanvaller keerde woensdag terug in Spanje na een lange vlucht vanuit Peru, waar hij met Argentinië het WK-kwalificatieduel won (0-2).

Messi was zichtbaar geïrriteerd, omdat de douane op het vliegveld in Barcelona hem tegenhield. "Na een vlucht van 15 uur tref ik ook nog eens de douane, gekkenwerk", aldus Messi, die vervolgens in de auto stapte bij zijn vrouw Antonela Roccuzzo en wegreed. Barcelona gaat zaterdagavond in LaLiga op bezoek bij Atlético Madrid.