UWV openbaart cijfers van (bijna) alle clubs; Ajax betaalde ruim miljoen terug

Voetbalclubs uit de Eredivisie hebben gezamenlijk een voorschot van circa twintig miljoen euro ontvangen aan NOW-geld, zo blijkt uit cijfers die het UWV woensdag heeft gepubliceerd. Het gaat om de de steunregeling, van juli tot en met september. PSV ontving ruim 2,5 miljoen euro en incasseerde daarmee het hoogste bedrag van de clubs in Nederland.

Ajax ontving iets meer dan 1,3 miljoen euro, maar maakte tijdens de Algemene Aandeelhouders Vergadering (AVA) deze maand al bekend het bedrag terug te betalen. De koploper van de Eredivisie maakt vanwege de opbrengsten uit de transfers van Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Sergiño Dest geen aanspraak meer op de overheidssteun. Door de transfers kwam het omzetverlies uit op minder dan twintig procent. Minimaal twintig procent omzetverlies is een van de voorwaarden voor de NOW-2-regeling voor loonondersteuning. Ook sc Heerenveen betaalde het bedrag terug aan het UWV, nadat Chidera Ejuke voor twaalf miljoen euro aan CSKA Moskou werd verkocht. De Friese club komt daardoor niet voor in de cijfers van het UWV en het is bijgevolg niet precies bekend hoeveel geld Heerenveen heeft ontvangen.



De NOW-steun per club (tweede aanvraagperiode)

CLUB BEDRAG PSV 2.566.920 euro AZ 1.768.644 euro Vitesse 1.711.908 euro FC Twente 1.520.336 euro Ajax 1.319.140 euro (terugbetaald) Feyenoord 1.239.872 euro FC Utrecht 1.162.808 euro Sparta Rotterdam 1.139.276 euro Willem II 1.101.552 euro Heracles Almelo 944.400 euro FC Emmen 926.384 euro FC Groningen 809.192 euro ADO Den Haag 765.276 euro VVV-Venlo 727.884 euro PEC Zwolle 598.372 euro Fortuna Sittard 583.792 euro RKC Waalwijk 562.092 euro sc Heerenveen Niet bekend (terugbetaald)

AZ en Vitesse ontvingen ruim 1,7 miljoen euro. Andere clubs die meer dan een miljoen euro aan steun ontvingen in NOW-2, zijn Feyenoord (ruim 1,2 miljoen), FC Twente (totaal, inclusief FC Twente vrouwen circa 1,5 miljoen), Sparta Rotterdam (1,1), Willem II (1,1), FC Utrecht (1,16). Het laagste bedrag werd op de rekening van RKC Waalwijk gestort: 562.092 euro. Ook clubs in de Keuken Kampioen Divisie deden volop een beroep op de tweede NOW-steunregeling. De Graafschap ontving het hoogste bedrag en kreeg iets minder steun dan RKC: 559.140 euro. Almere City FC en MVV Maastricht zijn niet op de lijst van het UWV terug te vinden.

De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. De cijfers achter 'NOW' staan voor de verschillende aanvraagperiodes in het jaar; de eerste periode liep van maart tot mei en staat bekend als NOW-1. In die periode ontvingen clubs uit de Eredivisie in totaal ongeveer 25 miljoen euro. In oktober begon de derde periode.

