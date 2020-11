Ajax ontloopt dankzij Roland Zimmermann straf voor KLM-vlucht

Ajax wordt niet gestraft voor het overtreden het coronaprotocol van de UEFA, zo meldt het Deense TV3 woensdagavond. De club zou André Onana, Dusan Tadic, Ryan Gravenberch en Zakaria Labyad met een lijnvlucht van de KLM naar Denemarken hebben laten vliegen voor het duel met FC Midtjylland (1-2 zege) van 3 november, iets wat sterk tegen de regels van de UEFA indruist.

Woordvoerder Thomas Giordano van de UEFA laat aan TV3 weten dat de Duitser Roland Zimmermann, de betreffende vertegenwoordiger van de UEFA voor de wedstrijd, het incident 'niet heeft aangemerkt' in zijn officiële rapport. Omdat de tuchtcommissie van de UEFA alleen tot vervolging overgaat als er in de officiële rapporten notities worden gemaakt over een incident, blijft Ajax buiten schot. Als het incident wel was beoordeeld, zou een boete de meest waarschijnlijke uitkomst zijn geweest.

In de aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland werden maar liefst elf spelers van het eerste elftal en de beloften positief getest op het coronavirus. Hierdoor konden Tadic, Davy Klaassen, Onana, Stekelenburg, Labyad en Gravenberch aanvankelijk niet meereizen met het door Ajax gecharterde TUI-vliegtuig dat de selectie op maandagmiddag naar het Deense Karup bracht. De Deense autoriteiten hanteren een streng coronabeleid, want reizigers moeten een negatieve coronatest van maximaal 72 uur oud kunnen overleggen om het land binnen te komen.

De Amsterdammers slaagden erin om Onana, Tadic, Labyad en Gravenberch op maandagavond, minder dan 24 uur voor de wedstrijd, alsnog met toestemming richting Denemarken te krijgen. Het probleem was echter dat het viertal met een KLM-vlucht in Billund arriveerde. De UEFA hanteert namelijk strikte regels om clubs momenteel door Europa te laten reizen. Om die reden is het normaliter een vereiste van de Europese voetbalbond dat spelers met een privévliegtuig naar internationale uitwedstrijden reizen, zoals Klaassen en Stekelenburg op de dag van de wedstrijd wel deden.